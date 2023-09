Drop tutvustab CTRL-, ALT- ja SHIFT-klaviatuuride täiustatud versioone parema tippimiskogemuse jaoks

Juhtiv kogukonnapõhine e-kaubanduse ettevõte Drop avalikustas hiljuti oma populaarsete CTRL-, ALT- ja SHIFT-klaviatuuride täiendatud versioonid. Need klaviatuurid, mis toodi esmakordselt turule 2018. aastal ja on sellest ajast peale enimmüüdud, on tuntud oma kohandamisvõimaluste ja kvaliteetse ehituse poolest. Nende klaviatuuride uutel V2-versioonidel on täiustatud jõudlus, täiustatud helisummutamine ja uued lülitusvalikud, pakkudes kasutajatele paremat tippimiskogemust.

Üks märkimisväärseid täiustusi CTRL-, ALT- ja SHIFT V2-klaviatuurides on stabilisaatori versiooniuuendused. Plaadile kinnitatud Drop Phantom stabilisaatorid optimeerivad suuremate modifikaatoriklahvide tekitatavat heli, mille tulemuseks on täiustatud klaviatuurikogemus. Lisaks on nendel klaviatuuridel nüüd täiustatud helisummutus, kuna klaviatuurile on lisatud mitu esmaklassilist vahukihti. See hõlmab vahtmaterjale, nagu Poroni pealiskorpuse vaht, IXPE lülitivaht, Poroni hotswap-pesa vaht ja põhjakorpuse Poron vaht, mis kõik tagavad tippimise ajal suurepärase heli ja jõudluse.

Drop on tutvustanud ka V2 klaviatuuride jaoks uusi lülitusvalikuid. Kasutajad saavad valida Gateron Yellow KS3 Linear lülitite või Drop Holy Panda X Clear puutetundlike lülitite vahel. Veelgi enam, neile, kes on huvitatud oma klaviatuuri loomisest, pakub Drop ilma lülititeta barebone versiooni.

Isikupärastamine on tehtud lihtsamaks Dropi uue Keyboard Configurator tarkvaraga, mis pakub kasutajasõbralikku liidest LED-i täiustatud kohandamiseks. Tänu STM2 kiibistiku integreerimisele on V32-klaviatuuridel ka täiustatud valgustusvõimalused. Kasutajad saavad nüüd nautida QMK uusimate funktsioonide kiiremat ja lihtsamat tuge ning valida 50 uue LED-mustri hulgast, kasutades klaviatuuri kiirklahve.

Ühilduvuse osas on Drop laiendanud VIA ja QMK tuge, VIAL-i tugi tuleb selle aasta lõpus. SHIFT V2 klaviatuur tutvustab ka uut musta värvivalikut.

Nendest uuendustest hoolimata säilitavad CTRL-, ALT- ja SHIFT V2-klaviatuurid klassikalised omadused, mis on need nii populaarseks teinud. Need on endiselt valmistatud lennukikvaliteediga alumiiniummaterjalidest, mis tagab kvaliteetse ehituse. Põhjapoolsed LED-id tagavad ereda ja ereda valgustuse, eriti kasutajatele, kellel on läbipaistvad klahvikorgid.

Dropi tegevjuht Jef Holove väljendab põnevust uuendatud klaviatuuride üle, öeldes, et need kujutavad endast hüpet edasi disaini, jõudluse ja funktsionaalsuse osas, säilitades samal ajal oma eelkäijate armastatud omadused.

CTRL-, ALT- ja SHIFT V2-klaviatuurid on nüüd Dropi veebisaidil ostmiseks saadaval, täielikult kokkupandud versioonide hinnad jäävad vahemikku 140–250 dollarit. Kliendid, kellel on juba nende klaviatuuride originaalversioonid, saavad oma praeguste mudelite täiustamiseks osta ka täienduskomplekte.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Dropi täiustatud CTRL-, ALT- ja SHIFT V2-klaviatuurid pakuvad oma stabilisaatorite uuenduste, täiustatud helisummutuse ja uute lülitusvõimalustega võrratut tippimiskogemust. Nendes klaviatuurides on ühendatud klassikalised omadused uuenduslike funktsioonidega, et täiustada mis tahes laua seadistust.

