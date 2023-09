EA FC 24: ettetellimise allahindlused ja säästud

By

EA FC 24, populaarse jalgpallimängude seeria järgmine osa, ilmub kõigil platvormidel 29. septembril. Kuid seekord on EA Sports esimest korda frantsiisi ajaloos FIFA sildi maha jätnud. Mäng on nüüd ettetellimiseks saadaval, pakkudes mängijatele võimalust ostu pealt raha säästa.

Mängijad saavad EA FC 24 ette tellida oma eelistatud platvormil, sealhulgas Nintendo Switchil, ja saadaval on kaks erinevat väljaannet: Standard ja Ultimate. Tavaliselt pakub EA Sports oma mängude ettetellimisel allahindlust ja seekord pole see erinev. Võimalikku säästu on aga veidi vähendatud.

Mängijad, kes tellivad EA Play, saavad Ultimate Editioni eeltellimuselt kõigil kohaldatavatel platvormidel 10% allahindlust. See allahindlus kehtib automaatselt ka Xbox Game Passi liikmetele, kuna EA Play on komplektis PC Passi ja Game Pass Ultimate'iga.

FIFA 23 omanikud saavad ka Ultimate Editioni eeltellimuselt 10% allahindlust. Siiski tuleb märkida, et seda allahindlust ei saa kombineerida EA Play liikmesoodustusega.

Kuigi teatud jaemüüjad võivad pakkuda mängu füüsilisele koopiale suuremaid allahindlusi, võib see olenevalt asukohast erineda. Seetõttu on lugejatel soovitatav pöörduda kohalike jaemüüjate poole, et leida neile parim pakkumine.

Lisaks on kõigil EA Play liikmetel võimalus kogeda mängu 10-tunnist prooviperioodi alates 22. septembrist. EA Play Pro tellijate jaoks on täismäng juba tellimusega kaasas.

Üldiselt on mängijatel võimalus säästa raha EA FC 24 ettetellimise allahindluste ja prooviversioonide kaudu. See on põnev aeg frantsiisifännidele, kuna nad ootavad EA FC seeria uusima osa väljaandmist.

Mõisted:

– EA FC 24: EA Sportsi arendatud eelseisev jalgpallimäng, mida tuntakse ka populaarse mängusarja järgmise osana.

– FIFA: varem kasutatud mängusarja pealkirjas, kuid EA FC 24 puhul loobuti.

- Allahindlused: mängu hinna alandamine ettetellimisel või muude kampaaniate kaudu.

– Ettetellimine: mängu ostmine enne selle ametlikku väljalaskekuupäeva.

– EA Play: tellimusteenus, mis pakub juurdepääsu EA mängude teegile ja muudele eelistele.

– Ultimate Edition: mängu kõrgema hinnaga väljaanne, mis pakub täiendavat sisu või boonuseid.

Allikad:

– URL-e pole esitatud