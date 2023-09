Klienditeeninduse häirimine: vestlus Chaitra Vedullapalliga

Podcasti Disruption Interruption hiljutises episoodis istub saatejuht Karla Jo Helms koos Meylahi kaasasutaja ja turukorraldusjuhi Chaitra Vedullapalliga ning Women in Cloud kaasasutaja ja presidendiga, et arutada, kuidas ta häirib pilveteenuse kaudu klienditeenindust. -turulahendused ja koostööpartnerlused.

Vedullapalli rõhutab, kui oluline on tegevjuhtide nähtavuse mõtteviis, et tulla toime ühiste väljakutsetega, millega ettevõtted digitaalsel turul kokku puutuvad. Ta rõhutab kannatlikkuse ja pikaajaliste strateegiate vajadust, kuid märgib ka, et vastus paljudele dilemmadele on sageli midagi, mida inimesed juba teavad.

Ise häirijana selgitab Vedullapalli, kuidas tema ja teised ülemaailmsed MarTechi juhid kujundavad digitaalset turgu ja loovad nõudlust mürarikkal turul. Ta rõhutab partnerluste võtmerolli pikaajalise edu saavutamisel, rõhutades vajadust ühilduvuse järele ettevõtte ärimudeli, väärtuste ja eesmärkidega.

Partnerökosüsteem, nagu Forbes on määratlenud, on organisatsioonide võrgustik, mis teevad koostööd, et luua väärtust üksteisele ja oma klientidele. Siiski on ülioluline hoolikalt kaaluda ühilduvust, et vältida sidusrühmade ebavõrdseid kohustusi ja muid ebaedu, mis võivad viia ebaõnnestumiseni.

Meylahi kaudu pakuvad Vedullapalli ja tema meeskond turule minevaid (GTM) lahendusi brändi juurutamiseks, aidates alateenindusega ettevõtetel pilve- ja kaasmüügiplatvormide kaudu nähtavust juurde pääseda. Kasutades tehisintellekti, pilve ja asjade interneti võimsust, annavad need ettevõtete omanikele digitaalmajanduses edu.

Chaitra Vedullapalli on tunnustatud ärijuht ja digitaalse võrdõiguslikkuse eestkõneleja. Ta osaleb aktiivselt erinevates organisatsioonides ja algatustes, sealhulgas Women in Cloud ja ülemaailmsetes vestlustes ÜRO-ga. Tema kirg võimaldada digitaalsetele lahendustele juurdepääsu kaudu majanduslikku õitsengut on tema töös ilmne.

Üldiselt rõhutab Vedullapalli lähenemine klienditeeninduse häirimisele partnerluse, pikaajaliste strateegiate ja nähtavuse mõtteviisi olulisust. Tegeledes digitaalse turu väljakutsetega ja luues uuenduslike lahenduste kaudu nõudlust, sillutab ta ettevõtetele teed pidevalt muutuval maastikul areneda.

Allikad:

- Forbes: "Kuidas luua partneri ökosüsteem oma ettevõtte kasvatamiseks"

- Firneo: "3 korporatiivset partnerlust, mis kukkusid ja miks"