Avastage Samsungi sügismüük: oma kodumasinate uuendamine

Samsung pakub praegu allahindlusi mitmesugustele kodumasinatele osana Discover Samsungi sügismüügist. Üks silmapaistvamaid pakkumisi on Samsung Bespoke'i prantsuse uksega külmik, mis on saadaval 1,100-dollarise allahindlusega. Sellel esmaklassilisel külmikul on sisseehitatud joogikeskus, topeltjäämasin ja paneelide kohandatavad värvivalikud.

Tavaliselt hinnaga 3,499 dollarit Samsung Bespoke’i külmkappi saab müügi ajal osta 2,399 dollari eest. Lisaks saavad kliendid mitme seadme komplekteerimisel veelgi rohkem säästa – kahe seadme ostmisel on lisaallahindlus 125 dollarit, kolme seadme ostmisel 225 dollarit ja kogu köögi täiendamisel nelja või enama seadmega 475 dollarit.

Samsung Bespoke'i külmik pakub erinevaid disainivõimalusi, võimaldades klientidel valida kuueteistkümne eeldisainitud valiku hulgast või ise kohandada värvi ja disaini. Sellel on kaheaastane eritellimusel valmistatud garantii, viieaastane suletud süsteemi garantii ja kümneaastane kompressori garantii. Keskmiste sahtlite temperatuuri saab ka kohandada.

Neile, kes otsivad alternatiivseid valikuid, on Discover Samsungi müügis ka Samsung Bespoke 4-ukseline prantsuse uksega külmik koos Family Hubiga. Sellel külmikul on puutetundliku ekraaniga tehnoloogia nimega Family Hub, mis võimaldab kasutajatel juhtida erinevaid seadmeid, pääseda juurde retseptidele ja isegi näha ühendatud seadmest külmiku sisemust. See on saadaval 3,869 dollari eest, mis on väiksem kui tavahinnast 4,199 dollarit.

Veel üks tähelepanuväärne külmikute tehing on Smart 4-ukseline Flex külmik, millel on joogikeskus ja topeltjäämasin. See külmik on praegu müügil 2,699 dollari eest, mis on märkimisväärne allahindlus alghinnast 4,199 dollarit. Sellel on peidetud joogikeskus, veeautomaat, automaatselt täidetav veekann ja süvistatavad käepidemed, mis tagavad elegantse disaini.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Discover Samsungi sügismüük pakub suurepärast võimalust oma seadmeid uuendada. Olenemata sellest, kas vajate uut külmkappi või muud kodutehnikat, on saadaval erinevaid soodushinnaga valikuid. Kasutage müüki, et täiustada oma kööki Samsungi uuenduslike ja kohandatavate seadmetega.

