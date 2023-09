Atlantic City Housing Authority kulutab pool miljonit dollarit juhtimiskonsultantidele

Atlantic City Housing Authority sattus hiljuti luubi alla pärast seda, kui selgus, et nad olid kulutanud juhtimiskonsultantidele ligi 500,000 XNUMX dollarit. See on tekitanud muret elanike seas, kes usuvad, et raha oleks saanud kogukonna hüvanguks paremini kasutada.

Charmaine Halli Facebooki kommentaari kohaselt eelistas asutus konsultantidele kulutusi elanike programmidele, eriti nende eluruumides elavatele lastele. See on tekitanud pahameele kogukonnaliikmetes, kes tunnevad, et nende vajadused jäetakse tähelepanuta.

Marie J. Coates tõstis samuti Facebookis kommentaarides esile tõsiasja, et asutuse tegevus ei olnud mitte ainult puudutav, vaid ka ebaseaduslik. Valitud ametnikena eeldatakse neilt seaduste täitmist ning nende otsus eraldada konsultantidele nii suur rahasumma on tekitanud küsimusi nende aususe ja vastutuse kohta.

Vastuseks vaidlusele kutsus Robert Basco kuberneri kantselei üles viivitamatult tegutsema, et mittetoimiv juhatus laiali saata. Ta väitis, et elanikud ja maksumaksjad väärivad paremat ning praegune juhtkond ei ole suutnud nende vajadusi tähtsuse järjekorda seada.

Atlantic City Housing Authority on varem silmitsi kriitikaga oma juhtimise ja otsuste tegemise pärast. Valeria J. Marcus nimetas oma Facebooki kommentaaris organisatsioonis levinud probleemidena seltskondlikkust, nepotismi ja soosingut. See on veelgi õhutanud elanike usaldamatust ja tekitanud muret ametiasutuste suutlikkuse pärast kogukonda tõhusalt teenindada.

