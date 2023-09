Idemia biomeetrilised skannerid toetavad digitaalse reisimise volikirja piloodid, mis laienevad ülemaailmselt

Digitaalsete reisivolituste ülemaailmsed pilootprojektid peaksid laienema ka Euroopast väljapoole ning neid digitaalseid mandaate toetavad eelseisvad Idemia biomeetrilised skannerid. See selgus hiljutisel tulevase reisikogemuse veebiseminaril pealkirjaga "Sujuv usaldusväärse reisija kogemus: mis edasi?" Veebiseminar tõi kokku sidusrühmad USA valitsusest, lennufirmadest ja Idemiast, et arutada digitaalsete reisivolituste rakendamist ja isikut tõendavate dokumentide kontrolli vähendamist lennujaamades.

Neal Latta USA transporditurvalisuse administratsioonist (TSA) vaatas läbi TSA PreChecki programmi, tõstes esile selle edu reisijate tõhusal töötlemisel. Umbes 99 protsenti PreChecki läbinud reisijatest töödeldakse 10 minutiga või vähem. Ainuüksi sel aastal on TSA PreChecki programmi lisandunud ligikaudu 4 miljonit taotlejat. TSA PreChecki, tolli- ja piirivalveameti usaldusväärsete reisijate ja teiste madala riskiga elanikkonnarühmade, näiteks DoD töötajatega, saavad lennujaama kiirendatud protsessidest kasu kokku 34 miljonit inimest.

Greg Forbes firmast Delta Air Lines arutles tarbijate suhtumise üle, rõhutades, et enamik reisijaid eelistab kasutada näo biomeetriat traditsiooniliste reisidokumentide asemel. Lisaks annavad digitaalse ID kasutajad lennujaama protsessidele 30 punkti kõrgemat Net Promoter Score'i. Delta biomeetriline Touchless PreCheck kogemus laieneb suurematesse New Yorgi (JFK ja La Guardia) ja LA (LAX) lennujaamadesse. Forbes teatas, et Delta on valmis vastama kiirusele, millega TSA soovib oma biomeetrilisi võimalusi laiendada.

Lisaks reisijate meeleolule on esmaseks mureks endiselt suurema reisijate hulga tõhus töötlemine, ilma et see kahjustaks turvalisust. Biomeetria võib märkimisväärselt lühendada koti kukkumise aega keskmiselt 4 minutilt kõigest 30 sekundini. Seda rõhutas Forbes veebiseminaril.

Veebiseminaril arutas Nick van Straten KLM-ist Digital Travel Credential Type 1 pilooti, ​​mille tehnoloogia tarnija on Idemia. Reisijad saavad luua digitaalse reisitunnistuse (DTC), skaneerides oma passi, kasutades Idemia pakutavat nutitelefoni rakendust. Seda pilooti teostatakse praegu Kanada ja Hollandi vahelistel lendudel ning see on jätk eelmisele piloodile, mis oli pandeemia tõttu häiritud.

Idemia Lisa Sullivan märkis, et mõnes USA osariigis väljastatav mobiilne juhiluba on DTC ligikaudne ekvivalent. Ta mainis ka, et Idemia poolt TSA-le tarnitud Credential Authentication Technology (CAT) II seadmete järgmine iteratsioon on võimeline vastu võtma digitaalseid reisimandaate. Lisaks saab 1:N näotuvastust rakendada ka teistes puutepunktides, et tagada reisijate kogemuste järjepidevus.

Idemia peamine eesmärk TSA PreChecki biomeetriliste andmete registreerimisel on pakkuda tarbijatele erinevaid liitumisvõimalusi, tagades sujuva ja usaldusväärse reisikogemuse.

Allikad: Future Travel Experience

Mõisted:

Digitaalse reisi volikirjad: Need on reisidokumentide, näiteks passide, digitaalsed versioonid, mida saab salvestada ja esitada elektrooniliselt mobiilseadmetes või biomeetrilise tuvastamise kaudu.

Biomeetria: Biomeetria viitab ainulaadsete füüsiliste või käitumuslike omaduste mõõtmisele ja analüüsile tuvastamise ja autentimise eesmärgil. See võib hõlmata sõrmejälgi, vikerkesta skaneerimist, hääletuvastust ja näotuvastust.

IDEMIA: Idemia on laiendatud identiteedilahenduste ülemaailmne liider, pakkudes tehnoloogiaid ja teenuseid turvaliseks autentimiseks ja tuvastamiseks.

TSA eelkontroll: TSA PreCheck on USA transporditurvalisuse administratsiooni programm, mis pakub usaldusväärsetele reisijatele kiiret turvakontrolli, võimaldades neil läbida turvakontrolli, kingad jalas, vedelikud kotis ja sülearvutid kotis.

Mandaadi autentimise tehnoloogia (CAT): CAT on süsteem, mida kasutatakse volituste, näiteks elektrooniliste reisidokumentide autentimiseks ja kinnitamiseks, kontrollides nende kehtivust ja kontrollides dokumendiomaniku isikut.