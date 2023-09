Väikeettevõtete abistamine digitaalse tootmise ja turundusega: Just Adventure Productions LLC

By

Virginia osariigis Big Stone Gapis asuv väikeettevõte Just Adventure Productions LLC on keskendunud teistele väikeettevõtetele digitaalsete tootmis- ja turundusteenuste pakkumisele. Ettevõte sai hiljuti Virginia Coalfieldi majandusarengu ametilt (VCEDA) 10,000 XNUMX dollari suuruse algkapitali toetuse, et toetada oma kasvu.

Justin Falini poolt 2022. aasta detsembris asutatud Just Adventure Productions pakub mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas videograafiat, droonivideot ja sotsiaalmeedia turundust. Ettevõtte eesmärk on olla piirkonna esmaesitlus digitaalse meedia tootmis- ja turundusagentuur, mis toetab Edela-Virginia elanike ja ettevõtete edu.

Lisaks oma praegustele pakkumistele plaanib Just Adventure Productions ka tulevikus laieneda, sealhulgas veebidisain, mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia koolitusteenused. Ettevõte näeb ette saada usaldusväärseks ja mainekaks ettevõtteks, mis aitab ettevõtetel üle minna meedia ja turunduse digitaalajastusse.

Massikommunikatsiooni tausta ja nelja-aastase tootmiskogemusega Justin Falin juhib ettevõtte kasvu. Ta on ka rahvusvahelise pulma- ja üritustevideograafide assotsiatsiooni liige ning täidab WEVA International Merited Professional Videographer sertifikaadi saamise kriteeriumid. Ettevõttes töötab hetkel üks täis- ja üks osalise tööajaga töötaja, viie aasta jooksul on plaanis laieneda kuni nelja täistööajaga ja kahe osalise tööajaga töötajani.

Just Adventure Productionsi üks peamisi eeliseid oli VCEDA algkapitali toetus. Toetus aitas ettevõttel soetada oma tegevuseks vajalikku kallist tehnikat. Ilma toetuseta oleks Justin pidanud õige varustuse hankimiseks võlgu minema. Toetus on andnud olulise tõuke ettevõtte kasvule ja arengule.

Üldiselt on Just Adventure Productionsi eesmärk toetada teisi väikeettevõtteid nende digitaalse turunduse vajadustes, pakkudes täisteenuslahendusi, mis aitavad neil rääkida oma lugu, esitleda oma tooteid ja teenuseid, värvata talente või toetajaid ning saavutada konkurentsieelist.

