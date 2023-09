Maailma keelte ja digitaalsete humanitaarteaduste kohtumine naaseb Arkansase ülikooli

Arkansase ülikooli maailma keelte ja digitaalsete humanitaarteaduste stuudiol on hea meel teatada digitaalse humanitaarteaduste kohtumise naasmisest. Üritus toimub JB jahikeskuses asuvas stuudios 14. septembril kell 4-5.

DH Meet-Upi avamise ajal tutvustavad maailma keelte, kirjanduse ja kultuuride osakonna õppejõud ja kraadiõppurid oma projekte, mis ühendavad maailma kultuure ja digitehnoloogiat. Osalejad võivad näha ettekandeid erinevatel teemadel, nagu 360-kraadine fotograafia, interaktiivsed virtuaalsed ringkäigud iidsetes paikades, puuteekraaniga paleograafiatunnid keskaegse prantsuse keele õppimiseks ja digitaalsete tööriistade uuenduslik kasutamine klassiruumis.

Pärast üritust toimub WLDH Stuudios vastuvõtt, mis annab osalejatele võimaluse suhelda ja arutada edasi esitatud projekte.

Kuu teine ​​DH Meet-Up toimub 28. septembril kell 11-12 Sellel kohtumisel osalevad WLLC osakonna õppejõud ja magistrandid, kes jagavad oma plaane tulevikuprojektide kohta, mis ühendavad maailma kultuure ja digitehnoloogiat. See hõlmab ettepanekuid rahastamise, potentsiaalsete kursuste ja õppeüksuste kohta. Lõunasöögi pakub sellele üritusele järgnevalt stuudio.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

WLLC osakonna ja World Languages ​​and Digital Humanities Studio korraldatavate sündmustega kursis hoidmiseks jälgige WLLC-d Instagramis, Facebookis ja Twitteris.

Allikad:

– Arkansase ülikooli maailma keeled, kirjandused ja kultuurid

Märkus. Allikaartiklit on muudetud, et see sobiks soovitud vorminguga.