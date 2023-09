Digitaalsed kupongid: säästude tõus digitaalajastul

Digitaalsed kupongid muutuvad üha populaarsemaks, kuna üha rohkem inimesi läheb traditsioonilistest ajalehtedest eemale. Ajalehtede tellimuste vähenemisega on ilmnenud digitaalsete kupongide mugavus. Jaemüüjad, nagu Publix, võtavad tehnoloogia omaks, pakkudes oma mobiilirakenduse ja programmi Club Publixi kaudu sääste. Ostjad saavad nüüd oma telefone või telefoninumbreid kasutades allahindlusi kasutada, mistõttu pole vaja paberkuponge.

Hannah Herring Publixist ütleb: "Ma arvan, et tehnoloogia arenedes näeme kindlasti digitaalsete kupongide kasutamise kasvu." Üks digitaalsete kupongide eeliseid on nende pakutav mugavus. Möödas on ajad, mil otsiti valesti paigutatud paberkuponge või muretseti, kas need on autosse jäetud. Nüüd saavad ostjad oma kupongid telefonis hõlpsasti kätte saada.

Jaemüüjad on tunnistanud ka digitaalsete kupongide eeliseid pettusevõimaluste vähendamisel. Julgustades kliente kasutama poerakendustes heakskiidetud kuponge, väheneb kupongide pettuse risk. Breanne Benson, tuntud kui "Bree The Coupon Queen", selgitab: "Kui poed hakkavad palju raha kaotama, peavad nad kupongide kasutamise üldiselt sulgema."

Huvitav on see, et kupongid ei piirdu enam konkreetse demograafilise teabega. Igas vanuses ja erineva taustaga inimesed tunnevad huvi kupongide tegemise kunsti vastu. Benson paljastab: "Ma mõtlen, et mul on kolledžis inimesi, kes võtavad minu programmi ja õpivad kuponge tegema. Mul on inimesi, kes on kindla sissetulekuga pensionil, võtavad minu programmi ja õpivad kuponge tegema. Vanemad põlvkonnad kohanevad digitaalsete kupongide kasutamisega, keda tõmbab nutitelefonide ja rakenduste lihtsus ja mugavus.

Digitaalkupongid pakuvad ka traditsiooniliste paberkupongide ees eelist – anonüümsust. Mõned inimesed võivad paberkuponge kasutades tunda end hukka mõistetuna, mis sunnib neid nende kasutamist vältima. Digitaalsete kupongide abil saavad ostjad aga diskreetselt säästa, muretsemata teiste arvamuse pärast.

Olenemata sellest, kas otsustate jääda traditsioonilise lõikamise juurde või eelistate digitaalsete kupongide mugavust, jääb säästmisstrateegia ajatuks. Võti on õppida, kuidas olla organiseeritud, tehingute ette planeerimine ja säästude maksimeerimine. Seega kaaluge järgmine kord, kui ostlete, liituda digitaalse kupongiterendiga ja jälgida oma säästude kasvu.

