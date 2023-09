Zopa kogub 75 miljonit naela raha, et kiirendada majanduskasvu ja saada Suurbritannia parimaks pangaks

Digipank Zopa on oma jätkuva kasvustrateegia raames taganud 75 miljonit naela (95 miljonit dollarit) teise taseme kapitali. Rahastamist kasutatakse Zopa laienemisplaanide toetamiseks ja tema positsiooni tugevdamiseks Suurbritannia peapangana. See viimane kapitalisüst suurendab Zopa panga kogutud kogusumma 2 miljonit naela, millest 530 miljonit on tagatud ainuüksi 150. aastal.

Zopa Bank on pälvinud tunnustust oma uuenduslike pakkumiste eest, mille eesmärk on parandada klientide finantsseisundit ja pakkuda juurdepääsu konkurentsivõimelise hinnaga laenudele. Panga teenused hõlmavad turuliidri säästutooteid, tööriistu, mis aitavad klientidel krediitkaardijääke kiiremini tasuda, ja tehisintellektil põhinevaid kindlustusmudeleid, mis on näidanud suurepärast krediidivõimet.

Tegevjuht Jaidev Janardana rõhutas selle rahastamisvooru olulisust, öeldes, et see kinnitab Zopa panga finantstulemusi ja näitab investorite tugevat usaldust selle kasvupotentsiaali vastu. Lisaks toetavad fondid Zopa vastutustundlikku ja jätkusuutlikku ärimudelit ning visiooni luua Ühendkuningriigis parim pank.

Erinevalt paljudest fintech-ettevõtetest ja e-raha asutustest omab Zopa Bank panganduslitsentsi, mis järgib seda samadel regulatiivsetel standarditel kui traditsioonilistel peapankadel. See tagab klientide hoiuste kaitsmise finantsteenuste hüvitisskeemiga kuni 85,000 XNUMX naela ulatuses. Zopa Bank on tutvustanud ka reguleeritud Osta kohe maksa hiljem (BNPL) ja Smart ISA tooteid, pakkudes vastutustundlikke alternatiive olemasolevatele teenustele.

Alates selle käivitamisest 2020. aastal on Zopa pank kaasanud märkimisväärseid hoiuseid, heaks kiitnud üle 2 miljardi naela eralaene ja väljastanud 470,000 82 krediitkaarti. Praegu on sellel muljetavaldav netopromootori skoor 5, mis on klientide rahulolu põhinäitaja. Kasumliku sihtasutusega Zopa Bank teenib 2027. aastaks XNUMX miljonit klienti.

Zopa panga edu on tunnustatud selliste tunnustustega nagu "Aasta pank" 2022. aasta AltFi auhindade jagamisel, lisaks sellele, et see on varasematel Briti panga auhindadel "Parim isikliku laenu pakkuja" ja "Parim krediitkaardipakkuja". See viimane rahastamisvoor positsioneerib Zopa panga jätkuva kasvu ja edu digitaalse pangandussektoris.

Mõisted:

– Teise taseme kapital: viitab panga lisakapitalile, mis pakub täiendavat pehmendust finantsriskide vastu ning aitab tagada panga maksevõimet ja stabiilsust.

– AI (tehisintellekt): inimese intelligentsuse simuleerimine masinates, mis on programmeeritud mõtlema ja õppima nagu inimesed.

– BNPL (Ostke kohe, maksa hiljem): maksevõimalus, mis võimaldab tarbijatel sooritada oste ja viivitada maksmisega kuni hilisema kuupäevani, sageli intressivabalt või fikseeritud makseplaanidega.

– Net Promoter Score (NPS): mõõdik, mida kasutatakse klientide lojaalsuse ja rahulolu mõõtmiseks, lähtudes vastustest küsimusele „Kui tõenäoline on, et soovitate seda toodet/teenust sõbrale?” NPS on vahemikus -100 kuni +100, kusjuures kõrgemad skoorid näitavad klientide suuremat rahulolu.

