Digitaalsete varade investeerimistooted Vt jätkuvat väljavoolu väheneva huvi taustal

Digitaalsete varade investeerimistooted kogevad väljavoolu, kuna huvi ja kauplemismahud krüptovaluutade turul vähenevad. Eelmisel nädalal voolas erinevatest toodetest välja kokku 59 miljonit dollarit, mis tähistab neljandat järjestikust väljavoolu nädalat. CoinSharesi Digital Asset Fund Flowsi aruande kohaselt on viimase kuu jooksul fondidest välja võetud kokku 294 miljonit dollarit, mis moodustab 0.9% hallatavatest varadest.

Kui eelmisel aastal on väljavool olnud tavaline, siis lühikeste bitcoini toodete puhul tekkis eelmisel nädalal ka sissevool, mis viitab kehvale meeleolule varaklassi suhtes. Kauplemismahud langesid eelmise nädalaga võrreldes oluliselt, 73%, ulatudes vaid 754 miljoni dollarini.

Bitcoin koges suurimat väljavoolu, investorid tõmbasid BTC-le keskendunud fondidest 69 miljonit dollarit, samas kui lühikeste bitcoini toodete sissevool oli suurim nädal alates 2023. aasta märtsist, kokku 15 miljonit dollarit. Ethereumi tooted nägid samuti väljavoolu, ulatudes 4.8 miljoni dollarini, muutes selle sel aastal ETP investorite seas kõige vähem armastatud digitaalseks varaks.

Vaatamata üldisele väljavoolule jõudis XRP-ga seotud toodetesse 0.7 miljonit dollarit, järgides otsust, et märk ei ole väärtpaber. Enamik digitaalsete varade investeerimistooteid pakkuvaid riike koges väljavoolu, kusjuures Saksamaa juhtis 20 miljoni dollari väljavooluga, järgnesid Kanada 17.6 miljoni dollariga ja USA 12.3 miljoni dollariga.

Blockchaini aktsiad olid samuti negatiivse meeleoluga – 10.8 miljoni dollari suurune väljavool tähistab viiendat järjestikust väljavoolu nädalat. Laiemal krüptoturul on näha stagnatsiooni ja ebakindlust, kuna stabiilsete müntide pakkumine väheneb ning BTC ja ETH sissevool on alates augusti lõpust naasnud neutraalse või negatiivse sissevoolu juurde.

Üldiselt on turg jõudnud äärmise apaatia, kurnatuse ja tüdimuse perioodi, kus on madal volatiilsus, likviidsus, kauplemismahud ja ahelasisesed arveldusmahud. Krüptohirmu ja ahnuse indeks on nüüd "Hirmu" territooriumil pärast viimase kuu veetmist "neutraalsel" territooriumil.

