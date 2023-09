Orchard palkab Ühendkuningriigi DSP-dele digitaalse kontohalduri

By

Juhtiv muusikalevifirma Orchard otsib digitaalset kontohaldurit, kes haldaks võtmesuhteid Ühendkuningriigi digitaalteenuste pakkujatega (DSP), nagu Apple, Amazon ja VEVO. See roll hõlmab tihedat koostööd etikettide haldus- ja turundusmeeskondadega, et luua artistidele ja etikettidele mõjuvaid sisukampaaniaid, samuti igapäevaste suhete haldamist digitaalsete jaemüüjatega.

Kohustused hõlmavad esitusloendite paigutuste ja ühisturunduskampaaniate tutvustamist, samuti suhete hoidmist digitaalsete jaemüüjatega koosolekutel, üritustel ja kontsertidel osalemise kaudu. Lisaks seab digitaalne kontohaldur prioriteediks ja analüüsib väljalaskegraafikut, et vastata plaadifirmade ja artistide vajadustele, ning edastab analüüsi ja tulemused sidusrühmadele tagasi.

Ideaalsel kandidaadil peaks olema üle kaheaastane muusikatööstuse kogemus, tugevad teadmised juhtivatest digitaalsetest jaemüügiplatvormidest ja hea arusaam müügistrateegiast. Eelistatud on suhtlemiskogemus jaekontode või digitaalse turunduse platvormidega, lisaks suurepärased suhtlemisoskused, sotsiaalmeedia maastiku süvendatud tundmine ja tugev analüüsivõime. Vajalik on ka Exceli, PowerPointi ja Wordi tundmine.

Viljapuuaed pakub kaasaegse, mitmekesise ja uuendusliku töökeskkonnaga võimalust panustada loomingulisele teekonnale globaalsel areenil. Samuti pakuvad nad investeeringuid õppimisse ja arengusse, aga ka mitmesuguseid hüvesid, nagu eraarstiabi, helde pensioniskeem, elukindlustus ja sissetulekute kaitse.

Sellele ametikohale kandideerimiseks külasta järgmist linki: (link eemaldatud)

Orchardi kohta:

The Orchard on teedrajav muusika-, video- ja filmide levitamise ettevõte ning kõrgeima reitinguga mitmekanaliline võrgustik, mis tegutseb kogu maailmas. Nende terviklik lähenemine müügile ja turundusele koos valdkonna juhtiva tehnoloogia ja operatsioonidega suurendab ulatust ja tulu digitaalsetes, füüsilistes ja mobiilsetes müügikohtades. 1997. aastal asutatud The Orchard annab meelelahutustööstuse ettevõtetele ja loojatele jõudu.

Allikad:

– Viljapuuaed

– Kasvuhoone.io