Gamescomis eelseisva Switch 2 hiljutised demod on sütitanud spekulatsioonid riistvara ja selle võimaluste kohta. Kuigi eeldatakse, et uus konsool pakub oma eelkäijaga võrreldes märkimisväärset uuendust, on oluline suhtuda kuulujuttudesse ettevaatlikult ja hallata meie ootusi.

Üleminek kaasaegsemale Nvidia arhitektuurile avab uue riistvara jaoks põnevaid võimalusi. Põnevust on lisanud teated, et The Matrix Awakens töötab DLSS-i ja kiirtejälgimisega sihtmärgi riistvaral. Siiski on oluline meeles pidada, et see ei tähenda automaatselt, et pihukonsooli jõudlus oleks samaväärne Xbox Series S-ga.

Konsooli riistvara maailmas, eriti kui tegemist on Nintendoga, tuleb ootusi leevendada. Lekked ja kuulujutud annavad piiratud teavet ja viivad sageli valede järeldusteni. Mõiste "madala teabe tsoon" või LIZ, mille on kasutusele võtnud UFO debunker Mick West, viitab tõsiste faktide puudumisele, mis viib tõlgendusteni ja soovmõtlemiseni.

Tasub kaaluda olukorda, kui algne Switch välja kuulutati. Lekked ja kuulujutud sellistest mängudest nagu Doom 2016 ja The Witcher 3, mis konsooli tulevad, tundusid toona uskumatuna. Kuid kui need mängud lõpuks Switchis välja ilmusid, sai selgeks, et riistvara on võimeline enamaks, kui esialgu eeldati. Sarnased väärarusaamad võivad tekkida ka Switch 2 kuulujutud The Matrix Awakensi demo puhul.

Kuigi on tõenäoline, et aruanne vastab tõele, on Epic Gamesi teadmisi arvestades konsooli tegelikud võimalused alles näha. Mobiilne protsessor ja see, kuidas Epic Games on selle jaoks oma tööd optimeerinud, määravad lõpuks jõudluse. The Matrix Awakensi konsooli- ja PC-demode võrdlemisse tuleks suhtuda ettevaatlikult, võttes arvesse, kuidas mängud nagu Doom 2016 ja The Witcher 3 läksid algsel Switchil võrreldes nende PS4 kolleegidega.

Koostöö Nvidiaga toob Switch 2-le eeliseid, nagu näiteks sellised tehnoloogiad nagu DLSS ja täiustatud kiirte jälgimine. Siiski on oluline märkida, et konsool on traditsiooniliste konsoolidega võrreldes endiselt piiratud võimsusega. Kuigi see võib ületada AMD-põhiseid süsteeme, ei vasta see tõenäoliselt Xbox Series S jõudlusele mobiilse riistvara piirangute tõttu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Switch 2 potentsiaal on põnev, kuid ootuste haldamiseks on see ülioluline. Kuulujutud demod ja tehnoloogia edusammud näitavad paljutõotavaid võimalusi, kuid kuni meil pole konkreetset teavet ja praktilisi kogemusi, on oluline konsooli võimalusi mitte üle hinnata.

