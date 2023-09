Deloitte'i ja Bitwave'i liit: digitaalse varahalduse täiustamine

Suur 4 raamatupidamisfirma Deloitte ja ettevõtete raamatupidamisplatvorm Bitwave on ühendanud jõud, et luua strateegiline liit. Koostöö eesmärk on aidata ettevõtetel hallata digitaalsete varade ruumi keerukust, kombineerides Bitwave'i tarkvaraplatvormi Deloitte'i raamatupidamis-, maksu- ja haldusnõustamisteenustega.

Digitaalsete varade tööstuse kiire areng on toonud kaasa hulga uusi väljakutseid, sealhulgas suurenenud andmeid, riske, eeskirju ja vastavusnõudeid. Deloitte-Bitwave'i liit pakub klientidele digitaalsete varade pakkumisi nende keeruliste probleemide lahendamiseks. See hõlmab plokiahela andmete ühendamist ettevõtte ressursside planeerimise süsteemidega reaalajas ülevaate saamiseks, raamatupidamisprotsesside automatiseerimist igakuise sulgemise kiirendamiseks ja krüptomaksete sujuvamaks muutmist.

Lisaks aitab liit ettevõtetel järgida selliseid raamatupidamispõhimõtteid nagu US GAAP ja IFRS, samuti maandada riske ja suurendada läbipaistvust täiustatud protsesside ja kontrollide kaudu. Samuti võtab see tehingute ajal arvesse maksukaalutlusi ja aitab kaasa ülemaailmsele maksukuulekust.

Deloitte'i ja Bitwave'i partnerlus koondab üksteist täiendavad oskused ja teadmised. Deloitte Tax LLP partneri Rob Massey sõnul pakub liit ainulaadseid koostöövõimalusi ja selle eesmärk on digitaalsete varade tööstus uuesti määratleda.

Nii Deloitte kui ka Bitwave näevad, kui oluline on tegeleda mitte ainult tehniliste, vaid ka organisatsiooniliste väljakutsetega. Allianss kasutab paljude äriprobleemide lahendamiseks Deloitte'i professionaalseid teenuseid, mis on spetsialiseerunud rahandusele, maksudele ja digitaalsele transformatsioonile.

Deloitte'i laialdast kogemust plokiahela ja digitaalsete varade ruumis tõstab esile see, et paljud Deloitte'i praktikud on läbinud Bitwave'i juurutamise sertifikaadi. See liit võimaldab klientidel Bitwave platvormi kasutades kasu saada Deloitte'i teadmistest ja teadmistest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Deloitte'i ja Bitwave'i liit keskendub kiiruse, protsesside tõhususe, kulude kokkuhoiu ja vastavuse parandamisele digitaalseid varasid kasutavatele ettevõtetele. Nende koostöö eesmärk on navigeerida digitaalsete varade ruumi keerukuses ja seada selles valdkonnas uusi võrdlusaluseid.

