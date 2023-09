Deity avaldab THEOS digitaalse traadita mikrofonisüsteemi töösagedused

By

Juhtiv heliseadmete pakkuja Deity on avaldanud oma tulevase THEOS digitaalse traadita mikrofoni süsteemi töösageduste põhjaliku loendi. See loend võimaldab kasutajatel määrata, milliseid sagedusi erinevates riikides toetatakse ja eeldatavaid raadiosagedusliku võimsuse tasemeid nende konkreetsetes piirkondades.

Selle teabe hõlpsasti kättesaadavaks tegemine on audiotööstuse professionaalidele uskumatult kasulik. See aitab neil mõista THEOSe traadita saatjate kasutamise juriidilisi nõudeid ja teha kindlaks, kas muude seadmete kasutamiseks neil sagedustel on vaja täiendavaid litsentse.

Kuna nõudlus juhtmevabade helisüsteemide järele kasvab pidevalt, on lavastuste või otseürituste kavandamisel ülioluline omada täpseid teadmisi saadaolevate sageduste kohta. Deity nimekiri vastab sellele vajadusele, pakkudes väärtuslikku ressurssi heliprofessionaalidele kogu maailmas.

Neid töösagedusi pakkudes annab Jumalus kasutajatele võimaluse järgida kohalikke eeskirju ja optimeerida oma juhtmevaba mikrofoni seadistusi. See tagab sujuva ja häireteta heliedastuse, parandades üldist tootmiskvaliteeti.

Jumaluse pühendumus toetada laia valikut sagedusi erinevates riikides näitab nende pühendumust oma globaalse kliendibaasi erinevate vajaduste rahuldamisele. Selline läbipaistvuse ja teabe jagamise tase pole mitte ainult kasulik, vaid tugevdab ka Jumaluse positsiooni usaldusväärse helilahenduste pakkujana.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Deity avaldas THEOS digitaalse juhtmevaba mikrofoni süsteemi töösageduste kohta märkimisväärset arengut helitööstuses. See kõikehõlmav ressurss varustab professionaalid teadmistega, mis on vajalikud nende traadita helisüsteemide seaduslikuks ja tõhusaks kasutamiseks erinevates riikides. Selle teabe edastamisega tugevdab Deity oma pühendumust klientide rahulolule ja tugevdab oma positsiooni juhtiva mängijana heliseadmete turul.

Allikas: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com