Detsentraliseeritud digitaalse identiteedi jõud isikuandmete kaitsmisel

IT-tööstuse ja tööjõu mittetulundusühingu CompTIA avaldatud teatises uuritakse detsentraliseeritud digitaalse identiteedi tekkimist kui tugevat vahendit isikuandmete kaitsmiseks. CompTIA Blockchaini ja Web3 nõuandekomisjoni koostatud valge raamat pealkirjaga "Detsentraliseeritud digitaalne identiteet ja iseseisvus" käsitleb seda, kuidas see lähenemisviis IT-turvalisust ümber kujundab, pakkudes üksikisikutele ja organisatsioonidele suuremat privaatsust ja kontrolli oma teabe üle.

Hallatud teenusepakkujaid (MSP-sid) julgustatakse tutvuma detsentraliseeritud digitaalse identiteedi mandaatidega, mis on varustatud klientide abistamiseks nende turvalisuse ja privaatsuse suurendamisel. Suured organisatsioonid on selle meetodi isikuandmete kaitsmiseks juba omaks võtnud ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid seda eeskuju järgima. Tehnoloogiapartnerite ja teenusepakkujatena mängivad mereäärsete teenuste pakkujad otsustavat rolli organisatsioonide suunamisel ja toetamisel selles üleminekus.

Valges raamatus selgitatakse, et detsentraliseeritud digitaalne identiteet hõlmab digitaalseid mandaate, mida nimetatakse kontrollitavateks mandaatideks (VC), mis on salvestatud VC rahakotti. Rahakott on kaitstud PIN-koodi või parooliga ning seda kontrollib täielikult kasutaja. Detsentraliseeritud digitaalset identiteeti kasutades jääb üksikisiku teave krüpteerituks, kuni nad otsustavad seda jagada. Jagamisel antakse adressaadile ainult tõestusmärk, mitte täielik teabekirje.

Wes Jensen, Blockchaini nõuandenõukogu kaasesimees ja 21Packetsi partner, rõhutab, et detsentraliseeritud digitaalne identiteet võimaldab nii üksikisikutel kui ka organisatsioonidel omada suuremat kontrolli oma veebipõhise teabe ja suhete üle, tagades samal ajal ka suurema turvalisuse ja privaatsuse.

Valge raamat sisaldab arvukalt reaalseid näiteid detsentraliseeritud digitaalse identiteedi rakendustest, mis hõlmavad selliseid valdkondi nagu ostlemine, tööhõive, valitsusteenused, haridus, finantstehingud ja tervishoid. See rõhutab üksikisikute ja organisatsioonide potentsiaali võtta oma teabe eest vastutus ja kaitsta nendes valdkondades oma privaatsust.

CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council on mõtteliidrite ja innovaatorite platvormiks, et uurida, kuidas ettevõtted saavad plokiahela tehnoloogiat kasutada. Erineva taustaga liikmetega nõukogu uurib selle rakendusi ja mõjusid erinevates sektorites, sealhulgas tarneahelas, tarkvaraarenduses, õigus-, turundus-, haridus- ja B2B/B2C organisatsioonides.

Allikad: CompTIA