Noel Edmonds märgati Somerseti kohvikus leti taga

Filmi "Deal or No Deal" saatejuhi rolli poolest tuntud Noel Edmondsit märgati hiljuti Ühendkuningriigis üllatava karjäärimuutusega. Telelegend külastas Somerseti osariigis Frome'is Victoria Park Community Cafe'i, kus ta otsustas ulatada abikäe, teenindades ise kliente.

Kohvik, mida juhib Cultivating Community ja kus töötavad vabatahtlikud, sai Noeli ilmumisel paraja segaduse. Kohviku vabatahtlik Sherry Anne Downes jagas, et kliendid olid teda nähes elevil ja Noel kohustas teda rõõmsalt, kui ta küsis, kas ta soovib leti taha pääseda.

Kuigi tundus, et Noel uurib potentsiaalset karjäärimuutust, keeldus ta kohvikus tavapärase esinemise pakkumisest. Selle põhjuseks oli kaugus tema praeguse elukoha Uus-Meremaal ja Ühendkuningriigi vahel. Noel ja tema naine Liz kolisid Uus-Meremaale 2019. aastal ja on sellest ajast alates omandanud erinevaid kinnisvara, sealhulgas ühe kohvikuga.

Noeli huvi kogukonnakohviku vastu tulenes tema enda kogemusest Uus-Meremaal kohviku omamisest. Ta vestles töötajatega nende asutamise teemal ja rääkis ka oma äritegevusest.

Arvatakse, et Noeli Suurbritannia-visiidi ajendiks on tema tütre Alice'i lapse sünd. Väidetavalt viibib ta Bude'is, Cornwallis, mis on tema tütre elukoha lähedal. Noelil on eelmisest abielust neli tütart ja praegu on ta Liziga abielus alates 2009. aastast.

Allikas: Somerset Live