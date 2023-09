Dbrand tutvustab Sony Spider-Man PS5 kaantele stiilset alternatiivi Arachnoplates

Kanada ettevõte Dbrand tutvustas PlayStation 2 (PS5) jaoks uut alternatiivi Sony väljamüüdud Spider-Man 5 konsoolikaantele. Ettevõtte Arachnoplates pakuvad visuaalselt silmatorkavamat kujundust, mis sarnaneb graafilise romaaniga, millel on ikooniline kokkupõrge Spider-Mani ja Venomi vahel. Erinevalt Sony plaatidest ei sisalda Dbrandi arachnoplates ettevõtte logosid.

Dbrandi tegevjuht Adam Ijaz nendib, et Arachnoplates keskendub suurepärasele teostusele ja disainile. Erinevalt mõnest teisest kolmanda osapoole plaadist ei sisalda Arachnoplates peidetud sõnumeid ega lihavõttemune, mis võiksid esialgset konsoolitootjat solvata. Arachnoplates'i hind on 65 dollarit, mis on sama, mis Sony piiratud väljalaskega plaadid, kuid ei sisalda keskmist nahka ega värvi muutvaid punaseid valgusribasid. Ettevõte kavatseb Arachnoplates'i tarnida 20. oktoobril, pakkudes klientidele USA-s ja Kanadas tasuta kohaletoimetamist, samuti on saadaval ülemaailmne saatmine.

Lisaks Arachnoplates'idele jätkab Dbrand PS5 jaoks mõeldud läbipaistvate Retro Darkplate'ide ja tumemustade plaatide müüki. Õiguslike piirangute tõttu ei ole aga ühelgi neist valikutest Sony plaatidel nähtavat eristavat “popped krae” kujundust.

