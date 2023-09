Populaarne nutitelefonide ümbriste tootja Dbrand teatas äsja oma uusima toote Ghost Case väljalaskmisest. See läbipaistev ümbris on loodud spetsiaalselt lipulaevade telefonidele, sealhulgas väga oodatud iPhone 15 Pro jaoks. Ghost Case'i silmapaistev omadus on väide, et see ei muutu kunagi kollaseks, mis on turul paljude selgete korpuste puhul tavaline probleem.

Dbrandi sõnul on Ghost Case'i kollaseks muutumise vastane omadus tingitud selle kahevärvilisest disainist, täpsemalt korpust ümbritsevast mattmustast raamist. Tegevjuht Adam Ijaz selgitab, et materjalide kombinatsioon, järeltöötlustehnikad ja teadlikud tööstusdisaini valikud aitavad kaasa korpuse võimele aja jooksul oma selgust säilitada.

Lisaks kollasusvastastele omadustele kirjeldatakse Ghost Case'i ka kui haarduvat ja klõpsatavate nuppude abil meeldivat puutetundlikkust. Lisaks väidab Dbrand, et ümbris talub 10 jala kõrgust kukkumist, tagades teie nutitelefonile maksimaalse kaitse.

Lisaks iPhone 15 Pro-le pakub Dbrand Ghost Case'i versioone ka teistele lipulaevadele, sealhulgas iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro ja Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Kõik korpuse variandid on 1.2 mm paksused ja varustatud sisseehitatud MagSafe magnetitega, mis võimaldab sujuvalt ühilduda Apple'i magnetilise laadimistehnoloogiaga.

Dbrand tegi teadliku otsuse kasutada korpuse läbipaistmatute osade jaoks TPU-d (termoplastilist polüuretaani), ülejäänud osa on valmistatud polükarbonaadist. See kombinatsioon annab ümbrisele läbipaistva ümbrise välimuse ja tunde, säilitades samal ajal paindlikkuse ja vastupidavuse.

Dbrand Ghost Case iPhone 15 Pro ja teiste lipulaevade telefonide jaoks on nüüd ettetellimiseks saadaval ja tarnimine algab eeldatavasti oktoobris.

