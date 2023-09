Dbrand avalikustas uue selge korpuse nimega "Ghost", mis lubab, et see ei muutu kunagi kollaseks. See uue põlvkonna ümbris ühendab vastupidavuse elegantse disainiga ning pakub ka MagSafe'i ühilduvuse Android-seadmetega, sealhulgas Pixel 7 Proga.

Erinevalt paljudest teistest turul olevatest selgetest korpustest, mis kipuvad aja jooksul kollaseks muutuma, väidab Dbrand, et selle kahetooniline disain muudab selle võimatuks. Korpusel on mattmust ääris, mis lisab haaret ja on vaid 1.2 mm paksune, muutes selle Dbrandi teistest korpustest vähem mahukaks. Sellel on ka klõpsatavad nupud, 10 jala pikkune löögikaitse ja tugevaimad saadaolevad MagSafe'i toe magnetid.

Kuigi Ghost-ümbrised toetavad iPhone'i jaoks mõeldud MagSafe'i, toovad need selle funktsiooni ka Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra ja Galaxy S22 Ultra jaoks. iPhone'i kasutajad saavad valida ümbrise iPhone 15 Pro/Max ja iPhone 14 Pro/Max versioonide vahel.

Dbrand Ghosti ümbriste hind on 49.95 dollarit ja neid saab osta alates tänasest. Kuid kõik versioonid tarnitakse oktoobris ja ainult iPhone'id saavad ekraanikaitse komplekti.

Oma uuendusliku disaini ja MagSafe'i ühilduvusega pakub Ghost ümbris lahendust neile, kes otsivad läbipaistvat korpust, mis ei kollaseks. Dbrandi pikaealisuse lubadus eristab seda teistest selgetest korpustest, muutes selle ahvatlevaks valikuks nutitelefonide kasutajatele, kes otsivad nii stiili kui ka kaitset.

