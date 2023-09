Säästvat arengut kiirendavate tehnoloogiliste lahenduste uurimine

See artikkel rõhutab vajadust murranguliste tehnoloogiliste lahenduste järele, et kiirendada säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamist. Täpsemalt on välja toodud kaks eesmärki.

Esimene eesmärk on arendada tehnoloogilisi lahendusi, mis hõlbustavad SDG tegevuste mõõtmist, aruandlust, kontrollimist ja sertifitseerimist. Need lahendused on mõeldud kasutamiseks ÜRO agentuuridele, kohalikele omavalitsustele ja kodanikuühiskonnale. Neid tööriistu kasutades saavad organisatsioonid ja üksikisikud jälgida oma edusamme kestliku arengu eesmärkide suunas ja tagada, et need avaldavad olulist mõju. Lisaks sisaldavad need lahendused mängulisuse elemente, et suurendada kaasatust ja julgustada aktiivset osalemist säästva arengu jõupingutustes.

Teine eesmärk on ajakohastada praegust ülemaailmset noorte deklaratsiooni säästva linnastumise kohta. See deklaratsioon võeti vastu maailma linnafoorumil XI ja see annab raamistiku maailma kodanikele, et väljendada oma nägemust jätkusuutlikust tulevikust. Ajakohastatud deklaratsiooniga luuakse "kohalikud tulevikupaktid", mis käsitlevad vahetuid ja kriitilisi probleeme, nagu kliimamuutused. Nende paktide kaudu saavad üksikisikud ja kohalikud kogukonnad anda konkreetseid lubadusi ja kohustusi säästvale linnastumisele kaasaaitamiseks. Need kohalikud paktid on kodanike kaasamise kanal ja neid esitletakse 2024. aastal toimuval ÜRO tuleviku tippkohtumisel.

Üldiselt on nende tehnoloogiliste lahenduste ja ajakohastatud deklaratsioonide eesmärk kiirendada edusamme kestliku arengu eesmärkide suunas, andes üksikisikutele ja kogukondadele võimaluse tegutseda. Mõõtmise, kaasamise ja koostöö tööriistu ja raamistikke pakkudes on nende algatuste eesmärk luua jätkusuutlikum ja õiglasem tulevik kõigile.

Mõisted:

– Säästva arengu eesmärgid (SDG): 17 ülemaailmse eesmärgi kogum, mille ÜRO kehtestas 2015. aastal, et tegeleda selliste probleemidega nagu vaesus, ebavõrdsus ja kliimamuutused.

– Mängulisus: mänguelementide ja -mehaanika, nagu võistlus ja autasud, rakendamine mänguvälises kontekstis kaasatuse ja motivatsiooni suurendamiseks.

