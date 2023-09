Uus Dark Fracture treiler paljastab luukülma tekitava mängu ja psühholoogilise õuduse

By

Dark Fracture'i ametlik treiler on avaldatud, pakkudes fännidele pilguheit selle konti jahutavatest mängufunktsioonidest ja psühholoogilistest õudusaspektidest. Selle Twisted II Studio poolt välja töötatud eelseisva mängu eesmärk on sukelduda mängijaid esimese inimese vaatenurgast, et täiustada õudusmängukogemust. Dark Fracture esitleb ainulaadseid mänguelemente, mis lubavad kaasahaaravat atmosfääri õuduskohtumist.

Treiler esitleb mitmesuguseid jubedaid ja eristatavaid keskkondi, mida mängijad saavad uurida, pakkudes garanteeritud intensiivset teekonda, mis on täis veenvaid lugusid ja hirmuäratavaid mängukomponente.

Dark Fracture treiler algab VHS-stiilis õudusesitlusega, kus piinatud mees jagab oma võitlusi ja avaldab soovi paljastada oma murettekitavate mõtete päritolu. See loob aluse mängu psühholoogilistele õuduselementidele, tuues esile peategelase intensiivse võitluse oma sisemiste deemonite vastu.

Seejärel lülitub treiler, et paljastada valik jahutustasemeid, mis sisalduvad Dark Fracture'is. Need esimese isiku vaatenurgast esitatud keskkonnad on jubedad ja ärritavad. Esialgne tase näib olevat lihtne koridor, kuid muutub kiiresti häirivaks asukohaks, kus elab ähvardav olend, rõhutades peategelase painajalikku perspektiivi.

Lisaks tasemekujundusele esitleb treiler ka hirmutavaid olendeid, nagu surmavalt lendavad mardikad ja maavälised olendid, mis kujutavad endast mängus märkimisväärset ohtu.

Üldiselt jäädvustab Dark Fracture'i treiler tõhusalt selle taseme kujunduse rahutukstegevaid elemente ja kohutavaid olendeid, rõhutades peategelase meeleheitlikku katset põgeneda painajalikust stsenaariumist. See tõotab põnevat ja ainulaadset psühholoogilist õudusmängukogemust, mis on mõeldud spetsiaalselt õudushuvilistele.

Dark Fracture peaks ilmuma 2024. aastal ning see on saadaval PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ja PC platvormidel. Mängu proloogiväljaanne on saadaval ka Steamis, pakkudes mängijatele pilguheit kontseptsiooni ja erinevatele elementidele, võimaldades neil oodata, mis ees ootab.

Allikad:

– Twisted II Studio veebisait