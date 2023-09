Kas soovite minevikust plahvatust? Tellige MEGA Xbox 360 ehituskomplekt ette!

By

Kui tunnete nostalgiat 2007. aasta mängumaailma vastu, on MEGA just teie jaoks sobiv. Tutvustame uut 3:4 mõõtkavas Xbox 360 ehituskomplekti koos Halo 3 pakendatud koopiaga. Kuigi karbis olev koopia tegelikult mängu teie ekraanile ei teleporteeri, töötab see koos konsooliga täpselt nagu päris!

Selle kollektori ehituskomplekti, mida saab ette tellida ainult Targeti kaudu USA-s, on hind 150 dollarit. See pakub täielikult kokkupandavat Xbox 360 koopiamudelit autentsete ja täpsete detailidega. Konsoolil ja kontrolleril on mängukogemuse parandamiseks isegi töötuled. Konsool avaneb, et paljastada kettaseade ja muud üllatused ning Halo 3-teemalise plaadi sisestamisel aktiveerub emaplaat.

MEGA Xbox 360 ehituskomplekti märkimisväärsed omadused hõlmavad eemaldatavat kõvaketast, interaktiivset sisemust, millele pääseb juurde külgpaneelide eemaldamisega, ning ühilduvust teiste MEGA ehituskomplektide ja muude kaubamärgiga ehituskomplektidega.

See Xbox 18 konsooli koopia, mis on mõeldud 360-aastastele ja vanematele ehitajatele, kes naudivad rahuldust pakkuvat ja väljakutseid pakkuvat ehituskogemust, on USA-s saadaval alates 8. oktoobrist.

Kui olete huvitatud selle nostalgilise mängukomplekti ettetellimisest, vaadake allolevat poelehe linki. Lisaks oleme lisanud sellest fantastilisest komplektist veel mõned pildid, et teie huvi veelgi äratada.

