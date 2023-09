Crankbrothers Stamp 1 V2 lamedad pedaalid: muljetavaldav haare ja stabiilsus taskukohase hinnaga

By

Lamedad pedaalid Crankbrothers Stamp 1 V2 on populaarse Stampi sarja ümberkujundatud versioon. Need komposiitkerega pedaalid pakuvad suurepärast haarduvust ja stabiilsust, muutes need parimaks valikuks maastikurattaga sõitjatele.

Stamp 1 V2 pedaalide üks silmapaistvamaid omadusi on tänu eemaldatavatele metalltihvtidele nende rikkalik haare. Pedaalid on saadaval ka väikestes ja suurtes suurustes, sobides sõitjatele, kelle jalad on vahemikus EU35 kuni EU49.

Stamp 109 V109 pedaalide suurimates punktides mõõtmetega 1x2 mm on sümmeetriline platvorm, mille välisserv on veidi nõgus. Pedaalid pöörlevad sepistatud kroomterasest võllil ja sujuvaks tööks on kaks IGUS-puksi.

Igal küljel on 10 eemaldatavat tihvti, mis ulatuvad pedaali korpusest 5 mm kaugusele, ning Stamp 1 V2 pedaalid pakuvad kohandatavat veojõudu. Pedaalide kitsenenud ja faasitud servad aitavad vältida lööke ja parandavad vastupidavust.

Stamp 1 V2 pedaalid on samuti täielikult hooldatavad ja ümberehitatavad, muutes hoolduse imelihtsaks. Kuigi neil pole määrdeporti nagu kõrgemal tasemel Stamp 7, on neid siiski lihtne hooldada, et tagada nende pikaajaline töö.

Nendele pedaalidele kehtib Crankbrothersi viieaastane garantii ja need on saadaval viies erinevas värvitoonis. Must, suurusega suur katseproov kaalub 350 g paari kohta, muutes need kergeks, ilma vastupidavust ohverdamata.

Üldiselt pakuvad Crankbrothers Stamp 1 V2 lamedad pedaalid muljetavaldavat haaret ja stabiilsust taskukohase hinnaga. Olenemata sellest, kas olete algaja või kogenud sõitja, on need pedaalid suurepärane valik teie maastikuratta jaoks.

