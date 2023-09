Jim Cramer soovitab investoritel hoida kinni Apple'i aktsiatest hoolimata Hiina iPhone'i keelust

CNBC juht Jim Cramer on kutsunud investoreid üles mitte müüma oma Apple'i aktsiaid pärast teateid, et Hiina on keelanud valitsuse töötajatel iPhone'ide kasutamise. Kuigi Apple'i aktsia pärast uudist langes, on Cramer endiselt kindel, et ettevõte suudab kohaneda ja olukorras navigeerida.

Hiina on Apple'i suuruselt kolmas turg, moodustades 18% selle kogutulust. Lisaks toodetakse märkimisväärne osa Apple'i toodetest riigis. Valitsustöötajate iPhone'ide keelamine võib potentsiaalselt oluliselt mõjutada Apple'i tulusid. Cramer usub aga, et Apple suudab leida alternatiivseid lahendusi mõjude leevendamiseks.

Cramer rõhutab Apple'i kohanemisvõime tähtsust, viidates teistele tehnoloogiahiiglastele, nagu Alphabet (Google'i emaettevõte) ja Amazon. Need ettevõtted on aja jooksul oma pakkumisi edukalt mitmekesistanud, mis on viinud püsiva kasvuni. Cramer soovitab, et Apple suudab tegevjuhi Tim Cooki juhtimisel leida kompromissi, mis käsitleb nii Hiina muresid kui ka Apple'i ärihuve.

Investoritel, kes otsustavad Apple'i aktsiaid müüa, on oht, et nad jäävad ilma iPhone'i tulevaste väljalasketest või avaldamata uuest sisust tingitud võimalikest aktsiate tõusudest. Cramer rõhutab, et Apple'i edu ei sõltu ainult tema suurepärastest telefonidest, vaid ka võimest end uuesti leiutada ja uusi võimalusi uurida.

Kokkuvõtteks soovitab Cramer investoritel hoida oma Apple'i aktsiaid, uskudes, et ettevõte leiab viise, kuidas kohaneda ja ületada Hiina iPhone'i keelust tulenevad väljakutsed.

