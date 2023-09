Apple'i aktsiad saavad tavaliselt löögi pärast iPhone'i turuletulekut

By

Kuna Apple'i iPhone 15 turuletoomine toimub teisipäeval, ootavad investorid selle mõju ettevõtte aktsiatele. Ajalooliselt on Apple'i aktsia pärast iga-aastaseid sündmusi, nagu iPhone'i turule toomine, langenud.

Turureporter Jared Blikre Yahoo Finance'ist selgitab, et investorite jaoks on nende sündmuste järel tavaline "uudised maha müüa". Enne turuletulekut on Apple'i aktsia tavaliselt minimaalne, kuid seejärel toimub sündmuse ajal ja pärast seda müüki.

Blikre toob esile Apple'i aktsiate hiljutise languse, tuues selle ülemüüdud territooriumile. Vaatamata sellele langusele on aktsia oma rekordkõrgustest vaid umbes 10% miinuses, mis viitab sellele, et suurt langust pole oodata.

Vaadates tagasi ajaloolistele andmetele alates 2007. aastast, märgib Blikre Apple'i aktsiaid ümbritseva negatiivse hooajalisuse. Eriti september on olnud aktsiate jaoks pidevalt halb kuu. Kui investor oleks investeerinud 1,000 dollarit ja kulutanud selle alles septembris alates Apple'i debüüdist 1980. aastal, oleks neil nüüd vaid umbes 80 dollarit, mis kajastab 92% kahjumit.

Kuigi oktoober on varem näidanud Apple'i jaoks positiivset tootlust, hoiatab Blikre, et ei tohiks aktsiaväärtuse olulise tõusu puhul ainult sellele kuule loota. Ta juhib tähelepanu sellele, et august, teine ​​ajalooliselt positiivne kuu, oli Apple'i jaoks sel aastal tegelikult negatiivne. Tulude vähenemine võib olla üheks hooajalisusest kõrvalekaldumise põhjuseks.

Üldiselt, kuigi Apple'i uute toodete väljakuulutamisel võib aktsiates esineda mõningast elevust, soovitab Blikre, et sündmus ise on tavaliselt "uudiste müümise" sündmus. Sellegipoolest rõhutab ta, et tegemist pole katastroofilise olukorraga.

