Suhtlemine lärmakate naabritega: mida saate seaduslikult teha?

Elamine naabrite kõrval, kelle taluhooned renoveeritakse põhjalikult, võib olla häiriv ja põhjustada teie perele terviseprobleeme. Pidev müra ja segadused võivad häirida, eriti kui teil on väikesed lapsed ja proovite õues ilusat ilma nautida.

Oluline on lahendada olukord, säilitades samal ajal head suhted oma naabritega. Üks õiguslik võimalus, mis teil on, on tugineda häiringute seadusele, mis viitab mis tahes tegevusele või tegevusetusele, mis segab põhjendamatult teise isiku õigusi, mis on seotud tema vara kasutamisega. Kohus analüüsib, kas sekkumine on oluline, ja teeb kindlaks, mida on mõistlik eeldada naabrite vahel.

Häirimiskaebuse hindamisel võetakse arvesse kohalikke tingimusi. Müra tase, mida võib kesklinnas pidada mõistlikuks, erineb äärelinna või maakoha müratasemest. Kahjuks ei ole häiriva müra spetsiifilist määratlust, kuid Keskkonnakaitseagentuuri 1992. aasta seadus ütleb, et müra muutub häirivaks, kui see on "nii vali, nii pidev, nii korduv, sellise kestuse või kõrgusega või esineb sellistel aegadel. et anda mõistlik põhjus ärritumiseks."

Kohtud arvestavad ka sekkumise kestust. Üldiselt, mida kauem häire kestab, seda tõenäolisemalt peetakse seda ebamõistlikuks. Müra esinemise ja selle mõju kohta arvestuse pidamine saate oma juhtumit tugevdada.

Lisaks saate Internetis kontrollida, kas teie naabrid on saanud oma renoveerimistöödeks ehitusloa. Planeerimisluba sisaldab sageli tingimusi müra ja ehitusaegade kohta. Volitamata arenduste, ilma ehitusloata teostatud arenduste suhtes võib planeerimisasutus võtta täitemeetmeid, näiteks nõuda ehitise eemaldamist või muutmist.

Enne juriidiliste meetmete võtmist on soovitatav pöörduda naabri poole ja püüda leida lahendus sõbralikult. Selge suhtlus ja mõistmine võivad sageli viia mõlema osapoole jaoks rahuldava tulemuseni.

Allikas: Stephen Coppinger, Walsh & Partnersi advokaat, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork