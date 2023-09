Ubisofti XDefiant hilines pärast PlayStationi ja Xboxi sertifitseerimise keeldumist

Ubisofti tulevane mäng XDefiant on PlayStationi ja Xboxi sertifitseerimisprobleemide tõttu edasi lükatud. Mängu tegevprodutsent Mark Rubin jagas mängijatega ajaveebipostituse kaudu värskendust, selgitades, et Ubisoft esitas mängu juulis sertifitseerimiseks. Augusti keskel sai XDefiant aga tulemuse "Ei läbinud".

Rubin tunnistas, et nad alahindasid nõutavat vastavustööd ja väitsid: „Kui see OLEKS möödas, oleksime saanud augusti lõpus tarnida. Kuid see ei juhtunud ja seetõttu oleme viimased kolm kuni neli nädalat kulutanud nende probleemide lahendamisele ja valmistudes uue esituse esitamiseks.

Hea uudis on see, et XDefiant esitatakse esimestele osapooltele uuesti vähem kui kahe nädala pärast, mis viitab võimalikule avaldamisele septembri keskel. Rubin mainis aga ka "tõenäolist stsenaariumit", kus mäng võib saada tingimusliku passi, mille tulemuseks on esimese päeva plaaster koos lõplike parandustega. See lükkaks väljalaskekuupäeva oktoobri algusesse/keskpaika.

XDefiant, mida esitleti algselt 2021. aastal Tom Clancy tiitlina, on viimastel kuudel läbinud juba mitu beetaversiooni. Rubin selgitas, et põhjus, miks Ubisoft ei ole kindlat väljalaskekuupäeva teatanud, on see, et nad peavad beetateste tõelisteks katseteks, mitte ainult turundusüritusteks. Eesmärk on koguda väärtuslikku tagasisidet ning tagada lihvitud ja nauditav mängukogemus.

Rubin lõpetas blogipostituse, rõhutades, et väljalaskekuupäev on võimalikult kiiresti, kuna nad töötavad usinalt vastavusprobleemide lahendamise ja PlayStationi ja Xboxi kehtestatud standardite täitmise nimel.

