Google Chrome'i rakendus saab oma 15. sünnipäevaks põneva ümberkujunduse

Google tähistab oma 15. sünnipäeva Google Chrome'i rakenduse olulise värskendusega. Üks suurimaid muudatusi on Material You disainikeele kasutuselevõtt, mis võimaldab rohkem kohandamisvõimalusi. Seda disainikeelt tutvustati esmakordselt Android 12-ga ja seda on kiidetud selle võime eest Android-telefonide välimust muuta.

Uue värskendusega pääsevad Chrome'i kasutajad nüüd juurde paneelile „Customize Chrome”, kus nad saavad valida oma sirvimiskogemuse isikupärastamiseks erinevate värvide hulgast. Need kohandamisvalikud salvestatakse profiilipõhiselt, mistõttu on mitme profiiliga kasutajatel lihtsam neid eristada.

Lisaks kujundusmuudatustele täiustatakse ka Chrome'i menüüd, et võimaldada kiiremat juurdepääsu Chrome'i laiendustele, Google'i tõlkele ja Google'i paroolihaldurile. See muudab kasutajatele mugavamaks juurdepääsu oma lemmikfunktsioonidele ja -teenustele vaid mõne klõpsuga.

Chrome'i veebipood on samuti täielikult ümber kujundatud, pakkudes isikupärastatud soovitusi ja kureeritud laienduste kogusid. Seal on isegi AI-toega laienduste sektsioon, mis vastab tehisintellektiga juhitavate tööriistade kasvavale populaarsusele.

Lisaks lisab Google Chrome'ile uusi võimalusi, mis parandavad sirvimiskogemust. Üheks selliseks funktsiooniks on nupp “Otsi sellelt lehelt Google’iga”, mis avab otsimiseks külgpaneeli, kaotamata kasutaja praegust asukohta. See muudab teabe leidmise ja otsingute tegemise lihtsamaks ilma sirvimisvoogu katkestamata.

Google laiendab ka oma otsingu generatiivset kogemust (SGE), mille eesmärk on muuta inimeste otsimisviisid pöördeliseks. Kuigi esialgu oli saadaval piiratud kättesaadavus, avab Google selle nüüd USA-s testimiseks. See funktsioon annab kasutajatele ülevaate otsingu tulevikust ja uuendustest, mille kallal Google töötab.

Üldiselt on nende Google Chrome'i rakenduse ja Chrome'i veebipoe värskenduste eesmärk parandada kasutajate kohandamist, juurdepääsetavust ja sirvimise tõhusust. Tänu Material You disainikeelele ja täiustatud funktsioonidele võivad Chrome'i kasutajad oodata isikupärasemat ja mugavamat sirvimiskogemust.

