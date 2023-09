Uus Apple Pay tõrge toob kaasa negatiivse kontosaldo

Apple Cashi ja CashAppi hiljutine ärakasutamine on pannud kasutajad ärkama negatiivse kontosaldoga. Avastati, et mõned kliendid said oma CashAppi kontolt raha üle kanda Apple Paysse, isegi kui nende CashAppi saldo oli tühi. Need kasutajad kasutasid seda tõrget DoorDashi tarnete ja muude teenuste hankimiseks.

Neljapäeval tekkisid katkestused mitmel finantsteenuste platvormil, sealhulgas Apple Pay ja CashApp. Nende katkestuste põhjus on siiani teadmata ja pole selge, kas need on omavahel seotud. Kasutajatel esines maksetõrkeid ja nad ei pääsenud mitu tundi oma kontodele juurde. Tundub, et teenused taastuvad normaalseks, kuna katkestused on lahendatud.

Apple tunnistas Apple Cashi tehingutega seotud probleemi neljapäeva õhtul ja märkis selle reedel lahendatuks. CashAppi emaettevõte Square käsitles probleeme ka oma tugilehtedel ja sotsiaalmeedias. Ettevõte selgitas, et probleemi ei põhjustanud häkkerid.

Cash App teatas sarnastest probleemidest oma USA tugisaidil ja soovitas klientidel vältida ebaõnnestunud tehingute uuesti proovimist, kuni probleem on lahendatud. Reede hommikuks andis Cash App aga klientidele teada, et nad saavad sularaha lisada ja oma Cash Cardiga oste sooritada.

Mõned sotsiaalmeedia kasutajad, kes kasutasid ärakasutamist, teatasid, et nende CashAppi kontod olid lukustatud ja nende Apple Pay kontodel on nüüd negatiivne saldo. Jääb ebaselgeks, kuidas need negatiivsed saldod lahendatakse.

Allikad: Apple, Square, Cash App