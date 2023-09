Sony esitleb neli uut kristall-LED-ekraani virtuaalsete tootmisrakenduste jaoks

Sony Electronics on tutvustanud VERONA seeriat, mis koosneb neljast kristall-LED-ekraanist, mis on spetsiaalselt loodud virtuaalsete tootmisrakenduste jaoks. Need ekraanid sisaldavad uusimaid tehnoloogilisi edusamme ja filmitegijate panust, et pakkuda kaamerasiseste virtuaalsete efektide (VFX) ülimat kvaliteeti ja tõhusust. VERONA kuvarite väljatöötamisel kasutatud võtmetehnoloogiad on Deep Black ja Anti-Reflection Surface tehnoloogiad. Need tehnoloogiad koos parandavad musta taseme väljendust ja minimeerivad kõrvuti asetsevate LED-paneelide ja stuudiovalgustusseadmete valguse põhjustatud kontrasti kadu, vähendades seeläbi tootmisjärgset aega ja kulusid. Suure heledusega 1,500 cd/m2 ja laia värvigammaga, mis katab üle 97% DCI-P3-st, pakuvad VERONA ekraanid realistlikku visuaalset kogemust. Lisaks on ekraanidel suure jõudlusega LED-draiverid, mis võimaldavad kõrget värskendussagedust kuni 7,680 Hz, minimeerides skannimisjoone artefakte kaamera kaadrites.

Sony Electronics on teinud tihedat koostööd tööstusharu juhtidega, et tagada tootmiskomplektidel olevate VERONA kuvarite lihtne paigaldamine ja mitmekülgsus. Näidikud on kujundatud 1:1 korpuse disainiga, hõlpsasti haarduvate käepidemete, asukoha määramise tihvtide ja kangi tüüpi lukustusmehhanismiga, mida saab kasutada ilma tööriistadeta. Neid saab kohandada ka kumerate, rippuvate ja virnastatud LED-kujunduste jaoks, toetades mitut kuni 23 jala kõrgust ekraani. Sony Electronicsi kinematograafiliste tootmislahenduste vanemdirektori Kevin O'Connori sõnul on VERONA ekraanid olulised komponendid reaalsete ja virtuaalsete valdkondade sujuvaks integreerimiseks virtuaalsesse tootmisse.

VERONA seeriat esitletakse Sony boksis eelseisva IBC ürituse ajal Amsterdamis ja see on eeldatavasti saadaval 2024. aasta kevadel.

Allikas: Sony Electronics

TECNO toob lipulaevaüritusel turule esimese Flip Phone'i, PHANTOM V Flip 5G

Tehnoloogiabränd TECNO teatas 5. septembril Singapuris toimuval üritusel Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 oma kõigi aegade esimese klapiga telefoni PHANTOM V Flip 22G turuletoomisest. See sündmus ühendab endas luksusliku esteetika. arenenud tehnoloogiatega. PHANTOM V Flip 5G tutvustus demonstreerib TECNO pühendumust uute vormitegurite uurimisele ning klapptelefonide stiili ja funktsionaalsuse ümberdefineerimisele. Uus klapptelefon on kooskõlas TECNO globaalse äristrateegiaga Go Premium, mille eesmärk on luua tipptasemel seadmeid, integreerides täiustatud tehnoloogiad stiilse disainiga.

Lisaks PHANTOM V Flip 5G-le esitleb TECNO ka oma uut TECNO MEGABOOK T1 2023 14-tollist sülearvutit, mida esitleti varem messil IFA Berlin 2023. Nende uute tootepakkumistega soovib TECNO teenindada tarbijaid, kes hindavad nii stiili kui ka tulevikku vaatav tehnoloogia oma seadmetes.

Allikas: TECNO

Kandao tutvustab 3-kraadist märulikaamerat QooCam360

Kandao Technology esitles hiljuti oma uusimat toodet, seikluste jäädvustamiseks mõeldud 3-kraadist tegevuskaamerat QooCam360. QooCam3-l on kaks kalasilm-objektiivi, mis suudavad jäädvustada erinevate nurkade alt, luues vapustavaid 360-kraadiseid videoid 5.7K 30 kaadrit sekundis ja kõrge eraldusvõimega 62MP panoraamfotosid. Laia F1.6 ava ja kahe 1/1.55-tollise anduriga QooCam3 toimib hästi ka vähese valgusega tingimustes. Kaamera DNG8 režiim koos RAW+ tarkvaraga täiustab iga detaili, jäädvustades kaheksa faili ühes kaadris ja liites need kokku, mille tulemuseks on ülim pildikvaliteet.

Lisaks foto- ja videovõimalustele sisaldab QooCam3 360-kraadist Ambisonic heli, pakkudes visuaalide täiendamiseks ruumilist ja kaasahaaravat heli. Kaameral on ka Audio SuperSteady töötlus, mis tagab, et heli suund on pildistamise ajal kaamera pöörlemisega õigesti joondatud. Teiste tähelepanuväärsete funktsioonide hulka kuuluvad SuperSteady Stabilization 2.0, 360-kraadine horisontaalkorrektsioon, IP68 vee- ja tolmukindel reiting, tundlik puutetundlik juhtimine 1.9-tollisel LCD-puuteekraanil ja eemaldatav 1600 mAh kauakestev aku.

Kandao QooCam3 on praegu saadaval hinnaga 349.00 dollarit.

Allikas: Kandao Technology