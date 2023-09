CDT pakub digitaalset juurdepääsu uurimisaruannete bibliograafilistele tsitaatidele

Demokraatia- ja tehnoloogiakeskus (CDT) teatas, et pakub nüüd digitaalset juurdepääsu oma uurimisaruannetega seotud bibliograafilistele tsitaatidele. Selle uue ressursi eesmärk on hõlbustada lugejate juurdepääsu CDT töös kasutatud allikatele ja neile viidata.

Bibliograafilistele failidele digitaalset juurdepääsu pakkudes ühtlustab CDT seda funktsiooni pakkuvate ajakirjade ja teiste teaduskirjastajate tavadega. See on samm eesmärgi poole jagada teadmisi avalikkusega ja näidata pühendumust läbipaistvusele.

Kõik varem avaldatud CDT uurimisaruanded ja ka tulevased aruanded sisaldavad viidete jaoks eraldiseisvaid BibTeX-i (.bib) või RIS-i (.ris) vormingus faile. Kasutajad leiavad nende failide allalaadimislingid iga aruandelehe allosas.

Importides .bib- või .ris-failid viitehaldussüsteemidesse, saavad kasutajad hõlpsasti juurde pääseda viidete kogumikule ja seda edasiseks uurimistööks uuesti kasutada. Viidehaldustarkvara pakub erinevaid tööriistu bibliograafiliste kirjete põhjal viidete korraldamiseks ja genereerimiseks.

CDT tunnistab, et tema uurimistöö ulatub poliitika- ja teadusringkondadest kaugemale. Organisatsiooni eesmärk on toetada laiema avalikkuse huvi traditsiooniliste teadusvarade vastu ja see uus ressurss on samm selles suunas.

Lisaks digitaalsele juurdepääsule bibliograafilistele tsitaatidele pakub CDT juba nelja uurimistööga seotud lisaressurssi. Need ressursid on saadaval kõigile, kes on huvitatud teemade põhjalikumast uurimisest.

Kõigi selle ressursi kasutamisega seotud küsimuste või muude teadusuuringutega seotud päringute korral palutakse inimestel võtta ühendust CDT-ga e-posti teel aadressil [email protected].

Allikad:

– demokraatia ja tehnoloogia keskus (CDT)