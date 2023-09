Kivistunud: Iirimaa populaarseim horror-podcast astub lavale kõigi aegade esimeseks otsesaateks

Populaarne Iiri õudusantoloogia taskuhääling, Petrified, on oma esimese otseesinemisega Iirimaal seatud publikule põnevust tekitama. Peter Dunne'i ja Liam Geraghty juhitav Petrified on kuulajaid köitnud loova jutuvestmise ja andekate häälnäitlejate kaudu.

Otseülekanded esitavad ainulaadse väljakutse, kuna meedium peab publikut tõhusalt kaasama ja saate olemust säilitama. Paljud otseülekanded näevad vaeva õige tasakaalu leidmisega, jättes kuulajatel tunde lahutatud või ebakindlalt nalja autentsuses. Kuid Petrified on selle väljakutse alistanud, pakkudes oma live-esinemiste kaudu tõeliselt hirmutavat kogemust.

Kuigi iga Kivistunud osa on eraldiseisev lugu, on taskuhäälingusaade viinud kuulajad unikaalsetesse seadetesse, sealhulgas Dublini pantomiim, kummitusmaja ja kõnekeskus. Üks konkreetne episood, mis vastab taskuhäälingusaate kultuslikule järjele, on aga "Melody's Story Hour".

Erinevalt traditsioonilisest taskuhäälingusaadete otseülekandest kasutab "Melody's Story Hour" metalähenemist. Selle asemel, et saatejuhid lugusid lugema või küsimuste ja vastuste sessioone läbi viiksid, rullub episood lahti otseülekandena. Kui publik vaatab, kuidas terror nende ees areneb, satuvad nad peagi loosse, mille tulemuseks on jahutav ja rahuldust pakkuv pööre.

Et rahuldada neid, kes soovivad seda selgroogu kipitavat kogemust nautida, valmistub Petrified oma teiseks otsesaateks, seekord Dublinis. Eelseisev üritus "Petrified Live" toimub Eden Quay'l The Laughter Lounge'is, kus esinevad andekad näitlejad Ali Fox, Margaret McAulife ja Anna Sheils-McNamee.

Põnevus täidab õhku, kui Kivistunud kirjanik Peter Dunne jagas oma mõtteid eelseisva otseülekande taskuhäälingusaate kohta, öeldes: „Oleme nii põnevil – ja õigel kombel hirmunud –, et saame teha oma esimese otseülekande Iirimaal. See saab olema suurepärane õhtu saate fännidele ja suurepärane sissejuhatus sellesse, mida me teeme kõigile, kes on Petrifiedi uustulnukid.

Kui te ei taha sellest põnevast kogemusest ilma jääda, hankige Petrified Live'i piletid saidilt laughterlounge.com. Etendus algab kell 8, uksed avatakse kell 7. Püsige Petrifiediga ühenduses, jälgides viimaste värskenduste saamiseks nende ametlikku kontot Instagramis.

Allikad: Petrified, laughterlounge.com