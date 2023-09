Eksperdid hoiatavad California digitaalse juhiloaga küberturvalisuse ja privaatsusriskide eest

California uus digitaalne juhiluba on tekitanud küberturvalisuse ekspertide seas muret võimalike turva- ja privaatsusriskide pärast. Alates selle käivitamisest 15. augustil on umbes 100,000 XNUMX kalifornialast oma nutitelefonides digilitsentsi registreerinud. Eksperdid hoiatavad aga kasutajaid, et nende andmed ei pruugi olla varguse eest täielikult kaitstud. Küberjulgeolekufirma Arctic Wolfi turvajuht Adam Marré märgib, et volitamata isikute juurdepääs kasutajaandmetele või nende varastamine ei ole null. Seega on täielikult kasutajaandmete põhjalikule kaitsele lootmine liialt optimistlik.

Nende riskide maandamiseks soovitab Marré, et mootorsõidukite osakond (DMV) koolitaks litsentsiomanikke nende digitaalse identiteedi kaitsmise parimate tavade kohta. See hõlmab tugevate paroolide kasutamist, kahefaktorilise autentimise võimaldamist ning turvatarkvara ja -rakenduste regulaarset värskendamist. Kuid California pilootprogramm ei paku praegu digitaallitsentsile juurdepääsuks kahefaktorilist autentimise võimalust.

Alexis Hancock, Electronic Frontier Foundation, rõhutab samuti digitaalsete litsentside võimalikku negatiivset mõju sotsiaalsele ebavõrdsusele. Piiratud Interneti-juurdepääsuga inimesed või need, kes ei saa endale lubada sagedast nutitelefoni uuendamist, võivad digitaalsele identifitseerimisele tuginemise tõttu tõrjuda. Lisaks tekitab muret digitaalse identifitseerimise võimalik väärkasutus, mis võib riivata üksikisiku privaatsust ja aidata kaasa riikliku identifitseerimissüsteemi loomisele.

Teiste riikide sarnastel digilitsentsiprogrammidel on probleeme mobiil-ID-dega. Näiteks said Islandi alaealised teismelised ööklubidesse sisenemiseks oma digilitsentse võltsida. Praegu ei aktsepteerita California digitaalseid litsentse vanusepiiranguga toodete ostmiseks, välja arvatud TSA PreChecki liinidel teatud lennujaamades.

Kuigi California DMV väidab, et digitaalse litsentsi isikuandmeid ei säilitata püsivalt, on kasutajateabe peamine kaitse üksikisiku telefoni pääsukood. Teised USA osariigid on juba aastaid katsetanud digitaalsete juhilubade kasutamist, näiteks Arizona, mis võimaldab Apple'i kasutajatel salvestada oma litsentside digitaalset versiooni oma Apple'i rahakotti.

Üldiselt on Californias digitaalse identifitseerimise valdkonda astudes ülioluline tegeleda nende digitaalsete litsentsidega seotud küberturvalisuse ja privaatsusriskidega ning töötada välja meetmed kasutajaandmete tõhusaks kaitsmiseks.

