Bun 1.0 tarnitakse Node.js ja Deno alternatiivina

Bun 1.0 väljalaskmine tähistab põnevat hetke arendajatele, kes otsivad kiiret alternatiivi Node.js-ile ja Denole. Bun, mis on loodud Node.js-i asendamiseks, lubab suuremat kiirust ja kasutusmugavust. Väljalaske otseülekande ajal tõstis Buni meeskond esile selle muljetavaldavat jõudlust, kirjutades faile kuni kolm korda kiiremini kui Node.js ja lugedes faile sama kiirusega.

Oveni loodud Bun tutvustas ka Buni tööriistakomplekti, mille kroonijuveel oli Bun runtime. Käitusaeg on Node.js-i tagasiühilduv asendus ja sellel on võimalus käitada Typescripti ja TSX-faile ilma sõltuvusteta. Buni üks peamisi eeliseid on selle kiirus, npm-ga võrreldes oluliselt kiirem käivitusaeg. Oveni tootejuhi Ashcon Partovi sõnul kulub npm-il MacBook Pro skripti käivitamiseks umbes 150 millisekundit, samal ajal kui Bun käivitub vaid 30 millisekundiga, pakkudes hetkelist kogemust.

Võrdluskatsetes edestas Bun nii Node.js-i kui ka Denot. Ühes näites, kus töötab Reactiga serveripoolse lehe renderdanud HTTP-käsitleja, käsitles Bun umbes 68,000 29,000 päringut sekundis, võrreldes Deno ja Node.js-i puhul vastavalt 14,000 XNUMX ja XNUMX XNUMX päringuga. Teine test näitas, et Bun saavutas samaaegsete ühenduste korral suuremaid taotlusi sekundis, edestades Node.js-i ja Denot.

Kuigi kiirus on Buni oluline eelis, peaksid arendajad käitusaja valimisel arvestama muude teguritega. Näiteks Deno seab prioriteediks turvalisuse, võimaldades arendajatel kasutada kogukonna pakette ilma võimalike süsteemiriskide pärast muretsemata. Node.js seevastu on viimasel ajal keskendunud jõudluse ja turvalisuse parandamisele. Konkurents nende käitusaegade vahel toob esile JavaScripti käitusaegade areneva olemuse.

Bun on veel pooleli ning meeskond tegeleb praegu Windowsi versiooni käivitamise ja käivitamisega. Oma muljetavaldava jõudluse ja kasutuslihtsusega näitab Bun aga Node.js'i ja Deno alternatiivina suurt potentsiaali.

Allikad:

