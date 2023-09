Uus väljalase: Bun 1.0 JavaScript Runtime

By

Välja on antud Bun JavaScripti käitusaja uus versioon, mis sisaldab mitmeid täiustusi ja eksperimentaalset Windowsi versiooni. Bun 1.0 eesmärk on parandada JavaScripti koodi täitmise kiirust ja tõhusust.

Bun JavaScripti käitusaeg pakub arendajatele käituskeskkonda JavaScripti koodi käivitamiseks väljaspool veebibrauserit. Käitusaeg võimaldab JavaScripti käivitada erinevatel platvormidel, võimaldades arendajatel luua töölauarakendusi, serveripoolseid rakendusi ja palju muud.

Üks Bun 1.0 peamisi täiustusi on täiustatud jõudlus ja stabiilsus. Käitusaeg on optimeeritud JavaScripti koodi kiiremaks ja usaldusväärsemaks käivitamiseks, mille tulemuseks on parem rakenduse jõudlus ja väiksem latentsusaeg.

Lisaks jõudluse täiustustele tutvustab Bun 1.0 Windowsi eksperimentaalset tuge. See võimaldab arendajatel käivitada JavaScripti rakendusi Windowsi platvormil, laiendades käitusaja mitmekülgsust ja rakendatavust.

Bun 1.0 sisaldab ka mitmeid veaparandusi ja stabiilsuse täiustusi. Need värskendused lahendavad eelmistes versioonides tuvastatud probleemid ja tagavad arendajatele käitusaja kasutamisel sujuvama kasutuskogemuse.

Bun 1.0 väljalase on arenduskogukonna jaoks oluline verstapost, kuna see pakub täiustatud JavaScripti käitusaega koos eksperimentaalse Windowsi toega. Arendajad saavad nüüd kasutada Bun 1.0 pakutavat täiustatud jõudlust ja laiendatud platvormi ühilduvust, mis võimaldab luua tõhusamaid ja mitmekülgsemaid JavaScripti rakendusi.

