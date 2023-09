Monzo käivitab investeerimisfunktsiooni, mis võimaldab kasutajatel investeerida vaid 1 naela

Digipank Monzo, mille väärtus on 4.5 miljardit dollarit, on kasutusele võtnud uue funktsiooni nimega "Investeeringud", mis võimaldab klientidel investeerida varahaldushiiglase BlackRocki valitud fondidesse. See tähistab Monzo esimest sissetungi investeerimisturule ja on osa ettevõtte püüdlustest laiendada oma finantsteenuseid ja luua täiendavaid tuluvooge.

Investeeringute funktsioon võimaldab kasutajatel alustada investeerimist juba 1 naelaga, seades Monzo konkureerima selliste väljakujunenud pankadega nagu Chase ja nooremate idufirmadega nagu Chip, Moneybox ja Plum. Taotlusprotsess on lihtne: sobilikud kasutajad liituvad ootenimekirjaga, et tootele juurde pääseda, ja seejärel kutsutakse neid investeerimispotti looma.

Monzo pakub kolme BlackRocki hallatavat fondi: Careful, Balanced ja Adventurous. Ettevaatlik fond on madala riski ja madala tootlusega, Tasakaalus keskmise riski ja tuluga fond ning Adventurous fond hõlmab suurema riskiga ja suurema potentsiaalse tootlusega allokatsioone.

Tegevjuht TS Anil teatas, et Monzo otsustas kasutusele võtta investeerimisfunktsiooni, et lahendada teadmiste puudumise ja taskukohasuse tõkked, millega britid investeerimisel silmitsi seisavad. Monzo tellitud uuringust selgus, et 69% Ühendkuningriigi elanikest ei ole kindlad, kust otsida ligipääsetavat ja kasutajasõbralikku investeerimistoodet, ning 60% täiskasvanutest oleks rohkem valmis investeerima, kui minimaalne investeeringusumma oleks madal.

Investeeringute funktsioon kuvatakse Monzo avaekraani jaotises Säästud ja investeeringud ning see võetakse järgmiste nädalate jooksul järk-järgult kasutusele kõikidele sobivatele klientidele. Rahalistes raskustes või võlgade tagasimaksmisel mahajäänud kliendid ei saa aga uusi investeeringuid avada. Samuti saavad kasutajad igal ajal paindlikult oma investeeringuid teha, tühistada või tagasi võtta.

Monzol on Ühendkuningriigis praegu üle 8 miljoni kliendi ja tema eesmärk on laieneda uutele finantsteenuste valdkondadele, et saavutada kogu aasta kasumlikkus. Ettevõte teatas oma esimese kahe kuu kasumlikkusest 2023. aastal.

Investeerimisfunktsiooniga kaasneb kindel tasu 0.59% kuus, mis koosneb 0.14% fonditasust ja 0.45% platvormitasust.

Kuigi Monzo ei ole esimene neopank Ühendkuningriigis, mis pakub investeerimisvõimalusi, ei paku sellised konkurendid nagu Starling Bank ja Zopa veel selliseid võimalusi. Mitmed fintechi platvormid, nagu Revolut ja Freetrade, pakuvad aga juba aktsiate kauplemisvõimalusi. Monzo tegevjuht TS Anil lükkas tagasi väited, et pank jäi investeerimispeole hiljaks.

