Näitleja Brian Austin Green, kes on tuntud oma esinemise poolest saates The Masked Singer, avaldas ühes hiljutises intervjuus, et Austraalia suhtes ei meeldi üks suur vastumeelsus – selle jubedad roomamised. Green, kes veetis mitu nädalat Austraalias populaarset tõsielusaadet filmides, jagas oma kogemusi ja paljastas oma vastumeelsuse riigi ainulaadse eluslooduse vastu.

Austraalias viibides kohtas Green erinevaid putuka- ja ämblikuliike, mis tekitasid temas suurt rahutust. Ta tunnistas, et tema arvates oli nende olendite juuresolekuga kohanemine keeruline, kuna need erinevad oluliselt sellest, millega ta oli harjunud oma kodumaal.

Green avaldas aga ka oma tunnustust Austraalia ilu ja selle mitmekesiste maastike eest. Ta tunnistas, et riigis on ühed kõige hingematvamad maastikud, mida ta kunagi näinud on, ja tema vastumeelsus jubedate roomamiste vastu ei varjutanud tema üldist positiivset kogemust.

Greeni ausus tema vastumeelsusest Austraalia metsloomade vastu kõlab paljude inimestega, kes on kohanud riigi ainulaadseid olendeid. Austraalia on kurikuulus oma rikkaliku ja mitmekesise putuka- ja ämblikupopulatsiooni poolest, mis võib mõne külastaja jaoks olla põnev, kuid teiste jaoks häiriv.

Oluline on märkida, et Austraalia elusloodus on samuti märkimisväärne ja mängib selle ökosüsteemis otsustavat rolli. Paljudel riigi putukatel ja ämblikel on põnevad omadused ning need on otsustava tähtsusega tolmeldamisel, kahjuritõrjel ja looduse tasakaalu säilitamisel.

Kuigi Greeni arvamus peegeldab tema isiklikku vastumeelsust Austraalia jubedate roomamiste vastu, on oluline läheneda sellistele kohtumistele avatud meelega ja näha neid kui võimalust õppida tundma riigi eripärast elusloodust.

