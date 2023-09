Uus iPhone 15: mida oodata Apple'i ürituselt Wonderlust

Apple tutvustab oma uusimat iPhone'i tootevalikut üritusel Wonderlust, mis toimub selle peakorteris Silicon Valleys. Kuigi uute iPhone'ide kohta on avaldatud vähe teavet, on oodata, et ettevõte keskendub jõudluse parandamisele ja universaalse laadija kasutuselevõtule. Universaalsele laadijale üleminek on kooskõlas Euroopa Liidu seadusega, mis muutub Euroopas järgmisel aastal kohustuslikuks.

IPhone 15 tutvustamine jõuab ajale, mil Apple seisab silmitsi väljakutsetega Hiina turul, kus raportid viitavad sellele, et valitsus keelab riigiteenistujatel oma telefone kasutada. Kuigi sellel võib olla minimaalne mõju müügile, tõstab see esile muret seoses Apple'i toetumisega Hiinale USA ja Hiina vaheliste diplomaatiliste pingete tõttu.

Viimastel kvartalitel on Apple kogenud iPhone'i müügi langust kõrgemate hindade tõttu, mistõttu kliendid on viivitanud uuematele mudelitele üleminekuga. Selle probleemi lahendamiseks viitavad paljud kuulujutud, et Apple võtab laadimiseks ja andmeedastuseks kasutusele universaalse USB-C-pordi, mis asendab selle Lightning-pistikud. See muudatus on kooskõlas ELi õigusega, mille kohaselt on USB-C alates 2024. aasta lõpust kõigi uute nutitelefonide, tahvelarvutite ja kaamerate standardlaadija.

Euroopa Liidu poliitikakujundajad väidavad, et see reegel lihtsustab eurooplaste elu, vähendab elektroonikajäätmeid ja vähendab tarbijate kulusid. Apple kasutab juba oma iPadides ja sülearvutites USB-C laadimisporte, kuid iPhone'ide puhul oli see ümberlülitumisele vastu, viidates murele innovatsiooni lämmatamise ja turvalisuse ohustamise pärast. Sellegipoolest peetakse üleminekut USB-C-le nüüd vältimatuks.

Lisaks laadija vahetusele eeldatakse, et Apple tutvustab iPhone'i kaamerate ja kiipide täiustusi ning Pro mudelite võimalikku hinnatõusu. IPhone 15 edu on Apple'i jõudluse jaoks tuleval aastal kriitilise tähtsusega, kuna ettevõtte eesmärk on pärast paari puudulikku kvartalit hoogu tagasi saada.

Hoolimata murest Hiina piirangute pärast iPhone'idele, on Apple'i juhid rõhutanud müügi kasvu Hiina turul üldise languse perioodil. Analüütikute hinnangul mõjutaks võimalik keeld murdosa iPhone'i müügist Hiinas. Sellegipoolest on selge, et Hiina jääb Apple'i jaoks oluliseks turuks ja Hiina valitsuse igasugune negatiivne suhtumine on murettekitav.

Allikad:

- AFP

- Tehniline analüütik Avi Greengart

- Insider Intelligence peaanalüütik Yory Wurmser

- Wedbushi analüütik Dan Ives