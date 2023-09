Gearbox Entertainmenti võimalikud müügisignaalid on Embracer Groupi ümberstruktureerimisel

Gearbox Entertainment, tuntud mänguarendaja ja väljaandja, kes vastutab selliste populaarsete sarjade eest nagu Borderlands, Remnant ja Homeworld, võib peagi oma emaettevõttest Embracer Groupist lahku minna. Aruanded näitavad, et Embracer Group kaalub oma käimasoleva ümberstruktureerimiskava osana Gearbox Entertainmenti maha müümist.

Embracer Group on viimastel aastatel pälvinud tunnustust oma arvukate arendajate, kirjastajate ja intellektuaalomandi omandamiste eest. See suundumus on aga pärast ebaõnnestunud tehingut Saudi Araabia valitsuse rahastatud Savvy Games Groupiga muutunud. Selle tagajärjel on Embracer Group koondanud arendajad ja sulgenud stuudiod, kusjuures viimane sulgemine oli Volition, mis vastutab paljukiidetud Saints Row sarja eest.

Kuigi Embracer Group pole seda teemat ametlikult kommenteerinud, kinnitab Gearboxi kommunikatsioonijuhi Dan Hewitti sisemine e-kiri, mille sai Bloomberg, Gearbox Entertainmenti võimalikku müüki või taastamist iseseisva üksusena. Hewitt väidab, et "põhijuhtum on see, et Gearbox jääb Embraceri osaks", kuid mainib ka, et kaalutakse muid võimalusi. Gearbox Entertainmenti saatus on endiselt ebakindel ja tõenäoliselt järgneb lähinädalatel spekulatsioone.

Vaatamata selliste mängude nagu Borderlands 3 ja Remnant II edule, viitab Embracer Groupi kaemus Gearbox Entertainmentiga lahku minna nihkest ettevõtte kasvustrateegias. Järgmised nädalad ja kuud on otsustava tähtsusega Gearboxi tuleviku määramisel, millest on saanud ettevõte, mida tähelepanelikult jälgida.

Allikad:

– „Gearbox Entertainment võidakse müüa pärast emaettevõtte Embraceri ümberstruktureerimist” – Reuters

– Gearboxi kommunikatsioonijuhi Dan Hewitti sisemine e-kiri – Bloomberg