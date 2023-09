Bonitasoft on tunnustatud digitaalse protsessi automatiseerimise tarkvara liidrina

By

Quadrant Knowledge Solutions on tunnustanud digitaalsete protsesside automatiseerimise (DPA) tarkvara liidrit Bonitasofti SPARK Matrixi analüüsi tehnoloogialiidrina. SPARK Matrix pakub ülemaailmse DPA tarkvaraturu üksikasjalikku analüüsi, sealhulgas turu dünaamikat, peamisi suundumusi, hankijate maastikku ja konkurentsipositsiooni.

Bonitasoft pakub terviklikku platvormi töövoo ja äriprotsesside automatiseerimiseks. Platvorm võimaldab kasutajatel kavandada, modelleerida, rakendada ja jälgida äriprotsesse, võimaldades toimimist, paremat kliendikogemust ja kiiret kohanemist muutuvate turunõuetega. Oma laialdaste võimaluste, klientide viidete ja pilvepõhise platvormiga on Bonitasoft saanud tugevaid hinnanguid tehnoloogia tipptaseme ja klientide mõju kohta.

Üks Bonitasofti peamisi tugevusi on selle laiendatavus. Platvormi saab juurutada kohapeal või pilves ja see toetab Java-d, andes arendajatele võimaluse lahendada keerulisi probleeme arvukate laienduspunktide abil. Bonitasofti kogukond, avatud lähtekoodiga ökosüsteem, võimaldab arendajatel ja praktikutel õppida, arutada ja rakendustele tasuta juurde pääseda. See välistab sõltuvuse patenteeritud tehnoloogiast ja pakub kasutajatele jätkusuutlikku kogemust.

Bonitasofti tegevjuht Charles Souillard väljendas uhkust selle üle, et teda tunnustati Quadrant Knowledge SPARK maatriksi tehnoloogialiidrina. Ta rõhutas Bonitasofti pühendumust pidevatele investeeringutele teadus- ja arendustegevusse, et pakkuda arendajatele tööriistu, mis on vajalikud protsessirakenduste ja automatiseerimisprojektide turuletuleku kiirendamiseks.

Digitaalprotsesside automatiseerimise tarkvara määratletakse kui tööriistade ja tehnoloogiate komplekti, mis võimaldavad organisatsioonidel töövoogu ja äriprotsesse automatiseerida. See pakub tsentraliseeritud platvormi äriprotsesside kavandamiseks, modelleerimiseks, juurutamiseks ja jälgimiseks, et saavutada tipptasemel toimimine ja täiustatud kliendikogemus. Kasutades AI/ML-i, RPA-d ja töövoo automatiseerimist, vähendab DPA tarkvara käsitsi ülesandeid, suurendab töötõhusust ja üldist tootlikkust.

RPA integreerimine DPA tarkvaraga hõlbustab sujuvat koostööd, suurendades tööjõu tootlikkust. Lisaks võimaldab madala koodiga või ilma koodita platvormide kasv kodanike arendajatel luua ja juurutada automatiseeritud protsesse ilma ulatuslike kodeerimisalaste teadmisteta. Organisatsioonid, mis neid edusamme kasutavad, saavad konkurentsieelise ja viivad turgu edasi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Bonitasofti tunnustus digitaalsete protsesside automatiseerimise tarkvara liidrina tõstab esile nende kõikehõlmavaid võimeid, mõjuvaid klientide viiteid ja pühendumust uuendustele. Pakkudes platvormi, mis võimaldab organisatsioonidel oma protsesse automatiseerida ja tõhustada tegevust, annab Bonitasoft ettevõtetele võimaluse saavutada oma digitaalse ümberkujundamise eesmärke.

Mõisted:

– Digital Process Automation (DPA) tarkvara: tööriistade ja tehnoloogiate komplekt, mis automatiseerib töövoogu ja äriprotsesse.

– SPARK Matrix: Quadrant Knowledge Solutionsi kasutatav konkurentsianalüüs ja järjestamise meetod.

Allikad:

– Bonitasofti pressiteade – Quadrant Knowledge Solutions

– Quadrant Knowledge Solutions