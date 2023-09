Inglismaa Pank kutsub üles riiklikule vestlusele digitaalse naela privaatsusprobleemide üle

Inglismaa keskpanga (BoE) asekuberner Sarah Breeden kutsus üles "riiklikule vestlusele", et lahendada avalikkuse mured seoses naela digitaalversiooni privaatsusmõjudega. BoE ja Ühendkuningriigi rahandusministeerium on uurinud võimalust võtta lähitulevikus kasutusele digitaalne nael. Kriitikud aga väidavad, et digitaalne valuuta võib võimaldada valitsustel jälgida inimeste kulutamisharjumusi ja muuta sularahatehinguid keerulisemaks.

Breeden rõhutas vajadust käsitleda privaatsusprobleeme ja edendada sellel teemal avatud dialoogi. Ta rõhutas, et digitaalne nael on kõigi digitaalsete tehingute aluseks, tagades usalduse valuuta vastu. Siiski tunnistas ta, et privaatsuse haldamisel ja riigi rolli määratlemisel digitaalse valuutaga seoses on väljakutseid.

Programmeeritavusega seotud privaatsusprobleeme tunnistas ka Breeden, kes rõhutas vajadust kehtestada nende probleemide lahendamiseks selged õigusaktid ja tingimused.

Breeden rõhutas veel, et privaatsus peaks olema ka erasektori digitaalsete valuutade kaalumisel prioriteediks. Ta rõhutas, et üksteist riiki on juba kasutusele võtnud oma valuutade digitaalsed versioonid ning USA Föderaalreserv kaalub ka seda võimalust.

Mõju finantsstabiilsusele on Breedeni jaoks veel üks oluline kaalutlus. Digitaalset naela käsitleva avaliku arutelu vastused avaldatakse selle aasta lõpus, pakkudes täiendavat ülevaadet ettepaneku erinevatest aspektidest.

Väärib märkimist, et Breeden lükkas tagasi idee, et digitaalne valuuta kaotaks sularaha kättesaadavuse, nagu kriitikud soovitasid.

Allikad: Reuters

Mõisted:

– Digitaalne nael: Ühendkuningriigi valuuta, naelsterlingi, digitaalne versioon.

– Bank of England (BoE): Ühendkuningriigi keskpank.

– Privaatsusprobleemid: mured seoses isikuandmete kaitse ja üksikisikute privaatsusõigustega.

– Programmeeritavus: võime kirjutada koodi või juhiseid arvuti või digitaalsüsteemi jaoks, et täita konkreetseid funktsioone või ülesandeid.

– Finantsstabiilsus: seisund, milles finantssüsteem, näiteks pangandussüsteem, suudab taluda šokke ja säilitada oma toimimise.

– Avalik arutelu: teatud teema või ettepaneku kohta üldsuse sisendi või tagasiside otsimise protsess.

