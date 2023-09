BMW jäägid soojendusega turvatoolide tellimistasu

BMW otsustas kaotada eelmisel aastal klientide seas kära tekitanud vaidlusi tekitanud soojendusega turvatooli tellimistasu. Saksa autotootja seisis silmitsi tagasilöögiga, kui kehtestas istmesoojenduse eest 18-dollarise kuutasu – funktsiooni, mida varem eeldati standardvarustusena. See samm ajendas häkkerite kogukonda pakkuma oma teenuseid, et avada funktsioon neile, kes ei soovi lisatasu.

Kuigi USA autojuhte ei mõjutanud abonemendi võimalus, pidid BMW omanikud Saksamaal, Ühendkuningriigis ja teistes riikides otsustama, kas maksta istmesoojenduse eest lisatasu. Hiljutises intervjuus ajakirjale Autocar teatas aga BMW müügi- ja turundusvaldkonna juhatuse liige Pieter Nota, et nüüd saab soojendusega istmeid osta või neist loobuda ostukohas.

Nota selgitas, et liitumistasu kaotamise otsuse taga oli kasutajate vähene vastuvõtt ja klientide arusaam. "Inimesed tunnevad, et maksid topelt, mis tegelikult ei vastanud tõele, kuid taju on reaalsus," nentis Nota. Ta tunnistas, et kuigi BMW soovis pakkuda lisateenust, pakkudes võimalust istmesoojenduseks hiljem aktiveerida, ei leidnud see klientide seas suurt vastukaja.

Vaidlus äratas veelgi suuremat tähelepanu, kui kaks USA seadusandjat Paul Moriarty ja Joe Danielsen väljendasid muret ja kaalusid selle praktika keelustamist. Nad väitsid, et autotootjad ei tohiks nõuda tarbijatelt liitumistasu funktsioonide eest, mis on müügi ajal sõidukile juba paigaldatud. Moriarty ja Danielsen uskusid, et sellised äritavad suurendavad peamiselt ettevõtte kasumit ja kaitsevad tarbijaid kasvavate kulude eest.

Üldiselt on BMW otsus loobuda istmesoojendusega liitumistasust positiivne samm, mis käsitleb klientide tagasisidet ja tagab sõidukite läbipaistvama ostuprotsessi.

