Mängija kogemuse suurendamine BGMI lunastuskoodide abil

Populaarne mäng Battlegrounds Mobile India (BGMI) on pärast PUBG Mobile'i India turult eemaldamist kogunud tuntust. Üks BGMI-d eristavatest funktsioonidest on igapäevaste BGMI lunastussertifikaatide olemasolu, mida saab vahetada erinevate mängusiseste preemiate vastu.

BGMI lunastuskoodid on piiratud eelarvega mängijatele õnnistuseks. Neid sertifikaate vahetades saavad mängijad hankida mängusisest valuutat, mida nimetatakse tundmatu sularahaks (UC), samuti emotsioone, esemeid ning relvade ja sõidukite täiustusi. Parim osa on see, et UC hankimiseks pole enam vaja uusi lunastuskoode, mistõttu on eelarveteadlikel mängijatel lihtsam neile väärtuslikele hüvedele juurde pääseda.

12. septembriks 2023 on saadaval järgmised BGMI lunastuskoodid:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

Kui te pole BGMI-koodide lunastanud, siis siin on samm-sammuline juhend.

1. Külastage määratud BGMI hüvitamise lehte.

2. Kinnitage oma BGMI konto olek.

3. Sisestage sooduskood täpselt esitatud väljale.

4. Valige saadaolevate valikute hulgast „Lunasta”.

5. Lunastatud esemetele juurde pääsemiseks kontrollige oma mängusisest laoseisu.

Need lunastuskoodid avavad mitmesuguseid auhindu, sealhulgas tulirelvade ja sõidukite täiustusi, aga ka mitmesuguseid mängusiseseid esemeid. BGMI kütkestavasse maailma sukeldumine on nüüd 12. septembri 2023 koodidega veelgi põnevam.

