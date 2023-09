5G nutitelefonide võrdlus: Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G ja OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G ja OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on kolm populaarset valikut 5G nutitelefonide turul. Vaatame lähemalt nende omadusi ja tehnilisi andmeid.

Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro 5G, mis on saadaval Amazonis hinnaga 19,060 6.72 ₹, pakub 120-tollist LCD Full HD+ ekraani värskendussagedusega 695 Hz. See töötab Qualcomm Snapdragon 8 protsessoriga ning sellel on 128 GB muutmälu ja 108 GB salvestusruumi. Nutitelefonil on kaks kaamerat koos 2 MP peamise pildistaja ja 16 MP portreekaameraga. Selfide tegemiseks on sellel 5,000 MP esikaamera. Seadme toiteallikaks on 33 mAh aku ja see toetab 5 W SuperVOOC kiirlaadimist. Ühenduvusvõimaluste hulka kuuluvad 6G, Wi-Fi 5.2, Bluetooth XNUMX ja GPS.

Bit X5 5G

Poco X5 5G, mille hind on 18,299 695 ₹, töötab Qualcomm Snapdragon 6.67 protsessoriga. Sellel on 120-tolline FHD+ Super AMOLED ekraan, mille värskendussagedus on 8 Hz. Telefonil on kuni 256 GB muutmälu ja kuni 48 GB salvestusruumi. Sellel on kolmekordne kaamera koos 8 MP põhikaamera, 2 MP ülilai sensoriga ja 13 MP makrosensoriga. Esikaamera on 5,000 MP. Nutitelefonil on 33 mAh aku koos 53 W kiirlaadimisega. Sellel on ka küljele paigaldatud sõrmejäljeandur ja see on IPXNUMX reitinguga.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G hind on 19,999 6.72 ₹ ja sellel on 120-tolline LCD-ekraan 695 Hz värskendussagedusega. Selle toiteallikaks on Qualcomm Snapdragon 8 kiibistik ning see pakub kuni 256 GB muutmälu ja kuni 13 GB salvestusruumi. Nutitelefon töötab operatsioonisüsteemil OxygenOS 13, mis põhineb Android 108-l ja sellel on kolmekordne tagumine kaamera koos 2MP põhikaamera, 2MP makroobjektiivi ja 16MP sügavuskaameraga. Esikaamera on 5,000 MP. Sellel on 67 mAh aku koos 3.5 W SuperVOOC kiirlaadimisega. Lisaks sisaldab see C-tüüpi porti ja XNUMX mm kõrvaklappide pesa.

Üldiselt pakuvad need nutitelefonid mitmesuguseid funktsioone kasutajatele, kes on huvitatud 5G-ühenduvuse eeliste kogemisest. Kas see on Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G või OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, kasutajatel on nende konkreetsete nõuete ja eelarve põhjal valida mitme valiku vahel.

Allikad: Realme, Poco, OnePlus