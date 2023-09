Klaasi taga: Los Angeles Kingsi treeninglaager – sissevaade NHL-i eelhooajale

By

Rahvuslik jäähokiliiga (NHL) ja NHL Network teatasid koostööst Los Angeles Kingsiga nende kõigi juurdepääsuga hooajaeelse dokumentaalsaadete "Behind The Glass" neljandaks hooajaks. See kolmeosaline sari, mille koostas NHL Network koostöös ettevõttega NHL Productions, annab pilgu NHL-i eelhooaja intensiivsusele, draamale ja konkurentsile telgitagustele läbi kahekordse Stanley Cupi tšempionide kuningate objektiivi.

Eeloleval Behind The Glassi hooajal toimub Kingsi reis lõunapoolkerale, kus nad mängivad Austraalias Melbourne'is Arizona Coyotesiga 2023. aasta NHL Global Series'is. Tegemist on esimeste Austraalias peetavate NHL-i mängudega, mis lisavad sarjale põnevust. Mängijad saavad mikrofoni ja esitletakse väljakust eemal, pakkudes fännidele võrratut sisu, kui nad võistlevad oma koha nimel nimekirjas ja valmistuvad tavahooaja avamänguks.

Pärast kahte järjestikust Stanley Cupi playoffi kohta on Kings tõstnud ootusi korralduse suhtes. Behind The Glass keskendub meeskonna asepresidendile ja peatreenerile Rob Blake'ile ning peatreenerile Todd McLellanile, kes juhivad meeskonda kogu treeninglaagri vältel ja kujundavad visiooni Stanley karika igaaastaseks konkurendiks. Sarjas tutvustatakse ka võtmemängijaid, nagu äsja omandatud tsenter Pierre-Luc Dubois, tõusvad tähed Adrian Kempe ja Kevin Fiala ning veteranidest põhimängijad Anze Kopitar ja Drew Doughty. Meeskonna president Luc Robitaille annab ainulaadse ülevaate sellest, mida tähendab olla kuningas.

Behind The Glass esilinastus esmakordselt 2018. aastal, pakkudes fännidele enneolematu pilgu NHL-i eelhooajale läbi New Jersey Devilsi pilgu. Sellest ajast alates on sarjas esinenud Philadelphia Flyers ja Nashville Predators. Tänavune väljaanne tõstab panuseid rahvusvahelise reisiga Austraaliasse Melbourne'i.

Fännid võivad oodata eksklusiivset boonussisu ja klippe igast Behind The Glassi episoodist, mida jagatakse digitaalsetel ja sotsiaalmeediaplatvormidel, kasutades hashtagit #BehindTheGlass. Lisaks on iga episood saadaval NHL-i YouTube'i platvormil, pakkudes fännidele rohkem võimalusi sarjaga tegelemiseks.

Behind The Glass: Los Angeles Kingsi treeninglaager lubab tuua fännid mängule lähemale ning pakkuda ainulaadset ja seninägematut vaatenurka meeskonnale ja eelhooajale. See enneolematu juurdepääsuga dokumentaalfilm erutab fänne kindlasti, kui nad ootavad eelseisvat NHL-i hooaega.

Allikad:

– NHL-i pressiteade: Klaasi taga: Docu-sarjas esile tõstetud NHL-i tähed (2021)

- NHL-i ametlik veebisait