Beats teeb uue küüntekollektsiooni nimel koostööd ettevõttega Olive & June

By

Populaarsete kõrvaklappide ja kõrvaklappide poolest tuntud Beats astub ilutööstusesse, tehes esimest korda koostööd ilubrändiga Olive & June. Tähistamaks oma uute toonide väljaandmist, on Cosmic Silver ja Cosmic Pink, Beats ja Olive & June turule toonud küünekollektsiooni, mis võimaldab kasutajatel oma küünte välimust oma tehniliste tarvikutega kooskõlastada.

Kollektsioonis on kaks küünelaki tooni, mis sobivad Beats Studio Buds+-ga, samuti pealepressitavad küüned, mis on inspireeritud juhtmevabade kõrvaklappide välimusest ja kuulamiskogemusest. Olive & June jagas uudist Instagramis, kutsudes jälgijaid ostma piiratud koguses lakke ja pressimisvahendeid.

Olive & June on muutunud populaarseks oma salongikõlblike küünekomplektide poolest, mis toovad küünesalongi kogemuse teie koju. Nende enimmüüdud Mani System komplekte on lihtne kasutada ja küünelakk on kauapüsiv. Kliendid saavad kohandada oma komplekte erinevate toonidega, mis muutuvad iga hooaja või koostööga.

Uus Beats x Olive & June küünekollektsioon on nüüd saadaval ostmiseks. Beats Polish Duo komplekt sisaldab roosasid ja hõbedaseid metalliküünelakkide toone, mida saab kasutada erinevate küünte välimuse loomiseks. Beats Press-On Bundle pakub viit erinevat küünekujundust, mida saab segada ja sobitada. Igas komplektis on 42 küünt, ettevalmistuspadi, küüsi mittekahjustav liim, puidust küünenaha suruja ning 2-ühes küüneviil ja puhver.

Kui olete huvitatud pealepressitavate küünte proovimisest või ilusoovituste otsimisest, vaadake kindlasti meie parimate pealepressitavate küünte, ilutoodete ja kuulsuste armastatud ilutoodete kokkuvõtteid.

Allikad:

– Olive & June'i Instagrami postitus

– stendi artikkel