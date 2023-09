Balduri värav 3: teie tegelase jaoks olulised loitsud ja võimed

Baldur's Gate 3 pakub mängijatele tegelaste ehitamise, võimete laadimise ja loitsude osas palju võimalusi. Kuna valikuid on nii palju, võib olla raske otsustada, millised on teie tegelase jaoks parimad. Selles artiklis uurime mõnda olulist loitsu ja võimet, mida tasub Faerûni maailmas reisides oma arsenali lisada.

Eldritch Blast

Eldritch Blast on Warlocksi jaoks kohustuslik ründav Cantrip. See jõuga kahjustamise võime tulistab võimsat kiiret suure ulatusega. Taseme tõustes saate tulistada isegi kuni kolm lööklaine korraga. Warlockid saavad seda loitsu veelgi täiustada modifikaatoritega, nagu Agonizing Blast (suurem kahju) ja Repelling Blast (tõukab vaenlased eemale). Repelling Blasti lisamine oma ehitusele võib olla eriti kasulik kaugvaenlastega toimetulemisel. Kuna tegemist on Cantripiga, ei ole see loitsupesadega piiratud, mistõttu on see väärtuslik täiendus mis tahes Warlocki repertuaari.

Arendus

Juhend on hindamatu Cantrip, mis pakub statistikakontrollide eest +1d4 boonust. Kas teie enda tegelaskuju või kaaslase, nagu Shadowheart, kaudu võib juhendamine oluliselt suurendada teie eduvõimalusi täringuviskamisel. See on eriti kasulik dialoogide kontrollimisel ja võib teie suhtluse tulemusi oluliselt muuta. Ärge alahinnake selle tasuta tõuke jõudu.

sõbrad

Sarnaselt juhistele on Friends veel üks kasulik Cantrip statistika kontrollimiseks, eriti nende jaoks, mis hõlmavad dialoogi. See annab neile tšekkidele eelise, võimaldades veeretada kahte täringut ja valida suurema numbri. Sõbrad aitavad teil ebaõnnedest üle saada ja keerulistes olukordades sujuvalt läbi rääkida. Pidage seda loitsu meeles, kui soovite oma statistikakontrolli jaoks turvavõrku.

Õigekirja

Counterspell on reaktsioonivõime, mis võimaldab maagia kasutajatel tühistada vaenlaste võimsad loitsud. See nõuab 3. taseme õigekirjapesa, kuid eduka statistikakontrolli korral võib see isegi kõrgetasemeliste loitsude vastu võidelda. Kasutage Counterspelli mõistlikult, kuna see on piiratud ressurss. Salvestage see kõige laastavamate ilmingute jaoks ja tehke võitluse ajal strateegilisi otsuseid, et maksimeerida selle tõhusust.

õnnistama

Bless on loits, mis annab +1d4 boonuse teatud veeredele kogu teie peo jooksul. Kuigi see kasutab loitsupesa, võivad selle eelised kuhjuda teiste eeliste või buffidega, mis mõjutavad ründeviskeid ja viskeid. Kandke Blessi enne olulistesse lahingutesse astumist, et suurendada oma peo eduvõimalusi.

Hirm

Hirmu löömine oma vaenlastesse võib anda teile võitluses ülekaalu. Hirmu loits teeb täpselt seda, põhjustades hirmunud vaenlastel puudusi võimete ja rünnakute kontrollimisel. Samuti piirab see nende liikumist, takistades neil läheneda rattale. See loits võib luua võimalusi manipuleerimiseks ja kontrolliks lahinguväljal.

Pistodapilv

Cloud of Daggers on suurepärane mõjupiirkonna loits, mis võib põhjustada märkimisväärset kahju. Kuigi selle kahjustatud piirkond ei pruugi olla suur, on selle kahjupotentsiaal suur. Loits tekitab pistodade keerdumise, tehes kahju igale vaenlasele või isegi meeskonnakaaslasele, kes sellest läbi astub. See on suurepärane loits, mida saab kasutada lahingpunktides või lahinguvälja keskosas, et suunata ja kahjustada vaenlasi.

Udune aste/mõõtmetega uks

Võimalus end teleportida võib mängu muuta. Sellised loitsud nagu Misty Step või Dimension Door võimaldavad teil end lahinguväljal kiiresti ümber paigutada, vaenlastest kõrvale hiilida või muul viisil ligipääsmatutesse piirkondadesse jõuda. Need loitsud pakuvad mitmekülgsust ja võivad olla kasulikud nii lahingu- kui ka uurimisolukordades.

Pidage meeles, et need loitsud ja võimed tuleks valida teie tegelase ülesehituse ja mängustiili põhjal. Katsetage erinevate kombinatsioonidega, et leida, mis teile kõige paremini sobib. Ärge kartke teha oma ettepanekuid või proovida uusi strateegiaid, kui liigute läbi Baldur's Gate 3.

Allikad:

– Fextralife'i Balduri värav 3 viki

Märkus: artikkel on lähteartikli teabe põhjal ümber kirjutatud. Originaalartikkel on leitav järgmiselt URL-ilt: [URL]