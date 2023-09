Arutelu: hirmutamine vs petmine Balduri väravas 3

Baldur's Gate 3 kogukond on võtnud osa tulisest arutelust hirmutamise ja pettuse kasutamise üle mängus. Baldur's Gate 3 on tohutu RPG, mis pakub mängijatele erinevaid viise maailmas navigeerimiseks ja mittemängitavate tegelastega (NPC-dega) suhtlemiseks.

Vestlustel NPC-dega võivad mängija lähenemisest olenevalt olla oluliselt erinevad tulemused. Sellised taktikad nagu eelteadmiste kasutamine NPC-de mõjutamiseks, hirmutamise, veenmise ja pettuse kontrollide läbimine või otsese võitluse kasutamine on kõik elujõulised võimalused.

Hiljuti jagas üks mängija oma masendavat kogemust Baldur's Gate 3 subredditis. Nad jutustasid suhtlusest, kus nad suleti vanglasse ja üritasid vangivalvurit hirmutada, et nad vabastaks. Kahjuks ebaõnnestus mängija hirmutamiskontrollis ja leidis, et ta teleporteerus tagasi oma kambrisse ilma tagajärgedeta.

Mängija väitis, et ebaõnnestunud hirmutamise kontroll oleks pidanud lõppema võitlusega, kuna nad kujutasid valvurile tõelist ja tõsist ohtu. Nad uskusid, et ähvarduse tegemata jätmine peaks sagedamini viima kakluseni.

Arvamused selles küsimuses jagunesid aga kogukonnas lahku. Mõned mängijad nõustusid OP-ga ja leidsid, et hirmutamise läbikukkumisel peaksid olema raskemad tagajärjed. Teised ei nõustunud, väites, et valvur, kes vastas mängija kambrisse tagasi saatmisega ja tema ähvarduse tähtsusetuks tunnistamisega, oli usutav tulemus.

Erimeelsused tulenevad hirmutamise ja pettuse kattumisest. Kui hirmutamine tugineb füüsiliselt hirmutava välimuse ja ähvarduste kasutamisele, siis Deception keskendub manipuleerimisele ja veenmisele magusa jutu või teiste lollitamise kaudu. Fännid väitsid, et tühi ähvardus peaks kuuluma pigem pettuse kui hirmutamise alla.

Baldur's Gate 3 on mäng, mis pakub mängijatele palju valikuvõimalusi ja vabadust, mille tulemuseks on ootused, et konkreetsed tulemused vastavad nende kavatsustele. Siiski on oluline meeles pidada, et ettearvamatus on mängu omane osa, kui täringud mängija kasuks ei veere.

Allikad:

– Baldur's Gate 3 subreddit