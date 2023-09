Baldur's Gate 3 NPC nimega Dungeons & Dragons Sourcebook

Üks Baldur's Gate 3 kotkasilmne mängija on märganud, et mängu oluline NPC võidi nimetada Dungeons & Dragons Fifth Editioni lähteraamatu abil. Baldur's Gate 3, mis põhineb populaarsel laua-RPG-l, ammutab suuresti Dungeons & Dragons Fifth Editioni maailmast ja mehaanikatest, muutes selle frantsiisi fännidele tuttavaks.

Mängija avastas, et nime “Ethel tädi” võib leida allikaraamatust nimega Volo's Guide to Monsters, mida Dungeon Masters kasutavad sageli oma hagide loomiseks. Raamatus on tabel räpane nimedega ja nende hulgas on "tädi" ja "Ethel". Baldur's Gate 3 mängijad tunnustavad tädi Ethelit kui tähtsat NPC-d 1. vaatuses, kes alguses näib olevat tavaline vana naine, kuid lõpuks selgub, et ta on võimas ja kuri rämps.

Selle võimaliku lihavõttemuna avastamine lisab mängule veelgi sügavust, kuna see viitab sellele, et arendajad Larian Studios võisid mängu tegelasi luues viidata allikaraamatule. Huvitaval kombel on allikaraamat kirjutatud Volo-nimelise tegelase vaatenurgast, kes esineb ka Balduri väravas 3 NPC-na.

Võimalik, et Volo kohtas mingil hetkel tädi Ethelit ja lisas tema nime oma raamatusse, mis lisab mängupärimusele vastastikuse seotuse kihi. Lisaks esitavad nii tädi Ethel kui ka Volo mängijatele raskeid valikuid, ehkki erinevate tulemustega. See avastus tõstab esile Baldur's Gate 3 tähelepanu detailidele ja premeerib fänne, kes võtavad aega selle sisusse süvenemiseks.

Üldiselt on see lihavõttemuna vaid üks näide Baldur's Gate 3 rikkusest ja sügavusest, mis jätkuvalt võlub mängijaid oma keerulise maailma ja mehaanikaga. Kui olete selle mängu fänn, vaadake kindlasti meie kõikehõlmavat ülevaadet viimaste uudiste, juhendite ja muu kohta.

Allikad:

– Volo koletiste juhend (allikaraamat Dungeons & Dragons Fifth Edition)